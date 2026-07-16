Požar kod Maglaja lokaliziran i pod kontrolom, danas se očekuje i kiša

Šumski požar na Rudinama kod Moševca, u općini Maglaj, potpuno je lokalizovan, ali je helikopter Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona i danas bio u pripravnosti te spreman za djelovanje – kazao je u izjavi za Fenu direktor KUCZ ZDK Džavid Aličić.

Požar, koji je buknuo u ponedjeljak, lokaliziran je još sinoć, novim naletima helikoptera KUCZ ZDK te angažmanom dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Tešnja, Jelaha, Doboj Juga, Kosove kod Maglaja, Maglaja, Žepča te profesionalnih vatrogasnih jedinica iz Maglaja i Zavidovića.

– Helikopter je u pripravnosti i spreman za djelovanje, ali danas oko 14 sati očekujemo kišu koja već pada u drugim dijelovima našeg kantona.Nadamo se da će pljusak potpuno ugasiti požar koji je lokalizovan i ne prijeti stambenim objektima – kazao je Aličić.

Dodao je da je požar bio zahvatio oko pet hektara šume i rastinja, a helikopter je tokom dva dana izveo ukupno 22 naleta i na požarište izbacio oko 19.000 litara vode.