Radnici Toplane traže hitnu uplatu duga, Kasumović odgovorio: “Sutra uplaćujemo cjelokupan traženi iznos”

Predstavnici Sindikata i radnika Toplane Zenica uputili su dopis Javnom preduzeću “Grijanje” d.o.o. Zenica sa zahtjevom za hitnu uplatu cjelokupnog duga prema Toplani, kako bi se omogućila isplata plata zaposlenima za juni 2026. godine.

U dopisu navode da je zbog blokade računa Toplane nastala teška situacija te od JP “Grijanje” traže da izvrši uplatu kompletnog iznosa duga.

Predstavnici radnika ističu da zahtjev temelje i na obećanju koje su, kako navode, radnicima dali Gordon Pavlović i Ahmed Hamzić, prema kojem bi nakon uplate kompletnog duga uslijedila deblokada računa Toplane, čime bi bila omogućena isplata plata zaposlenima.

U dopisu se također navodi da su radnicima obećali da će, ukoliko ostanu u upravi Nove Željezare Zenica, osigurati isplatu plate za juli najkasnije do 10. augusta ove godine.

Zbog teškog materijalnog položaja zaposlenih i njihovih porodica, predstavnici radnika zatražili su od JP “Grijanje” da hitno postupi po zahtjevu i preduzme sve potrebne korake kako bi radnicima bile isplaćene zarađene plate.

Reagovao je i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović. Uz fotografiju dopisa objavio je poruku:

“Radnici olako vjeruju lažnim obećanjima.”

Istovremeno je saopćio da će JP “Grijanje” d.o.o. Zenica sutra, 24. jula, uplatiti cjelokupan traženi iznos.

Kasumovićeva objava predstavlja odgovor na navode iz dopisa, pri čemu gradonačelnik najavljuje da će gradsko javno preduzeće izvršiti uplatu, ali istovremeno dovodi u pitanje obećanja koja su radnicima, prema njihovim navodima, dali predstavnici uprave Nove Željezare Zenica.

Ostaje da se vidi hoće li nakon najavljene uplate zaista doći do deblokade računa Toplane i isplate plata radnicima, što je i osnovni zahtjev predstavnika zaposlenih.