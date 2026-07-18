Juniori BiH savladali Srbiju i Bugarsku te će igrati u polufinalu EP u Trophy II grupe u Budimpešti

Juniorska ragbi reprezentacija Bosne i Hercegovine na Europskom prvenstvu (U18) u okviru Trophy II grupe u Budimpešti (Mađarska) upisala je dvije pobjede te će danas igrati u polufinalu.

Turnir su otvorili pobjedom protiv Srbije rezultatom 17:5, a u drugoj su utakmici savladali selekciju Bugarske rezultatom 19:7 te osvojili prvo mjesto u grupi A.

Srbija je bila povela rezultatom 5:0, ali su zgodicima Zovke, Ekinovića i Alića bh. juniori preokrenuli te slavili s 17:5.

Protiv Bugarske su poveli s 7:0, ali se na odmor otišlo pri neriješenim rezultatom 7:7, ali su završili utakmicu pobjedom 19:7. Zgoditke su postigli Smajić i Zovko.

Danas će u polufinalu, sa početkom u 11.56 sati, igrati protiv drugoplasirane ekipe iz grupe B, u kojoj igraju Gruzija, Austrija, Mađarska i Estonija.

Na ovom turniru za bh. reprezentaciju nastupaju: David Šišić, Jasno Ekinović Erik Zovko, Midhat Zildžić Edber Alić, Tibor Smajić, Muatez Pivić (svi iz Čelika Zenica), zatim Luka Pavić (Švicarska), Almedin Musić ( Ansii, Francuska), Ajas Konjić (Čelik), Ajas Oruč. (OBL, Italija), Anes Begić i Leon Gudelj (Čelik).

Stručni štab čine: Damir Uzunović, Kenan Uzunović, Abaz Faris i Arman Šatorović.