Tijela troje stradalih planinara spremna za spuštanje s Elbrusa

Tijela troje od pet stradalih planinara koji su poginuli tokom uspona na Elbrus spremna su za spuštanje sa planine, javljaju ruski mediji.

TASS, koji je javio ovu informaciju, poziva se na Tim za potragu i spasavanje na visokoj planini Elbrus.

Abdulah Gulijev, vođa tima, rekao je da je lokacija tijela poznata, a pronašli su ih spasioci.

Izvor agencije dodao je da se vrijeme na Elbrusu malo poboljšalo, što omogućava stručnjacima da nastave svoj rad.

Ranije su s planine spuštena dva tijela stradalih planinara, a tu informaciju objavio je Regionalni ogranak Ministarstva za vanredne situacije Ruske Federacije.

Podsjećamo, petoro planinara iz Zenice poginulo je u subotu, 25. jula, tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, dok su samo dvije osobe, iz grupe koja je krenula osvojiti ovaj vrh, preživjele.

Živote su izgubili Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Dvoje od njih su bili članovi Gorske službe spašavanja Zenica, a troje članovi Planinarskog društva “Vedro”. Preživjeli su Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Naime, kako su javili u nedjelju ruski mediji, planinari su ostali zarobljeni na nadmorskoj visini od približno 5.100 metara.