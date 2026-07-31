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Meteorolozi izdali upozorenje zbog visokih temperatura za BiH

Meteorolozi izdali upozorenje zbog visokih temperatura za BiH

Crveni Meteoalarm
Foto: Ilustracija

Bosnu i Hercegovinu očekuje novi val ekstremnih vrućina, a meteorolozi upozoravaju građane na temperature koje će u pojedinim krajevima prelaziti 40 stepeni.

Zbog visokih temperatura, FHMZ je izdao narandžasto upozorenje za period od 30. jula do 5. augusta, u vremenu od 12 do 17 sati. Prema prognozama, u Hercegovini i na sjeveru Bosne očekuju se najviše temperature između 39 i 43 stepena, dok će u većem dijelu zemlje vrijednosti biti od 34 do 37 stepeni.

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Posebno upozorenje izdao je i EU Meteoalarm, koji je za pojedine regije BiH, među kojima su područja Banje Luke, Mostara i Prijedora, objavio crveno upozorenje zbog ekstremnih vrućina. Za ostatak zemlje na snazi je narandžasti meteoalarm.

Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, zaštite se od sunca, unose dovoljno tečnosti i obrate posebnu pažnju na starije osobe, djecu i hronične bolesnike. Nadležni upozoravaju da ovako visoke temperature mogu izazvati zdravstvene probleme, ali i moguće poteškoće u funkcionisanju infrastrukture.

Bosnu i Hercegovinu očekuje novi val ekstremnih vrućina, a meteorolozi upozoravaju građane na temperature koje će u pojedinim krajevima prelaziti 40 stepeni.

Zbog visokih temperatura, FHMZ je izdao narandžasto upozorenje za period od 30. jula do 5. augusta, u vremenu od 12 do 17 sati. Prema prognozama, u Hercegovini i na sjeveru Bosne očekuju se najviše temperature između 39 i 43 stepena, dok će u većem dijelu zemlje vrijednosti biti od 34 do 37 stepeni.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
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Ulazimo u najtopliji period ljeta: Temperature do 40 stepeni

Posebno upozorenje izdao je i EU Meteoalarm, koji je za pojedine regije BiH, među kojima su područja Banje Luke, Mostara i Prijedora, objavio crveno upozorenje zbog ekstremnih vrućina. Za ostatak zemlje na snazi je narandžasti meteoalarm.

Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, zaštite se od sunca, unose dovoljno tečnosti i obrate posebnu pažnju na starije osobe, djecu i hronične bolesnike. Nadležni upozoravaju da ovako visoke temperature mogu izazvati zdravstvene probleme, ali i moguće poteškoće u funkcionisanju infrastrukture.

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IzvorZenit.ba

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