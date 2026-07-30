Zeničanin Mesud Pezer jedini bh. predstavnik i na 27. evropskom prvenstvu u atletici u Birminghamu

Bosanskohercegovački rekorder u bacanju kugle Mesud Pezer (r. 27. augusta 1994.), očekivano je izborio pravo nastupa na 27. evropskom prvenstvu u atletici na otvorenom za seniore i seniorke, koje će biti održano od 10. do 16. augusta 2026. godine u Birminghamu (Velika Britanija), koje će se održati na Alexander Stadiumu.

Na ovom se prvenstvu očekuje učešće više od 1.500 atletičara i atletičarki iz 48 evropskih zemalja, koji će se boriti za medalje u 50 atletskih disciplina, a Pezer će, kao i prošle godine na Svjetskom prvenstvu na otvorenom u japanskom Tokyu, ponovo biti jedini bh. predstavnik na velikoj atletskoj smotri.

Devet bacača od 30 bacača kugle, koliko će ih nastupiti u kvalifikacijama, izborilo je direktno pravo nastupa na osnovu ispunjene norme od 20.80 metara. Pezer je u grupi od 20 takmičara koji su normu ispunili na osnovu drugog kriterija- rejtinga svjetskoj ljestvici, na kojoj je trenutno, sa prosječnih 1190 bodova, na 31. mjestu. Na evropskoj ljestvici nalazi se na 11. mjestu.

Balkanski šampion iz Volosa ove godine, gdje je 20. juna pobijedio s dužinom 20.29 metara, u svojih pet najboljih nastupa u zadnjih godinu dana ima i osvojeni naslov bh. prvaka 2. augusta prošle godine u Zenici s dužinom 20.56 m, zatim ovogodišnji naslov prvaka, 25. jula iz Rogatice, s dužinom 20.04 m, kao i ovogodišnji trijumf na 11. međunarodnom atletskom mitingu u Novom Gradu u Sarajevu, s dužinom 20.61 m.

Kao nastup koji je bodovan za ovo takmičenje, ubilježeno mu je i 9. mjesto na Evropskog prvenstva u Rimu 2024. godine, na kojem je s 19.92 m bio deveti u finalu.

Pezerov lični i državni bh. rekord iznosi 21.48 m, kojeg, 13. augusta 2019. godine, ostvario u švedskom gradu Växjö, dok mu je lični te, također, bh. državni rekord u dvorani 21.42 m, kojeg je postavio 13. februara 2024. godine u Beogradu.

Među najznačajnijim uspjesima, svakako mu je naslov evropskog juniorskog prvaka, kojeg je s 20.44 m (kugla 6 kg) osvojio 18. jula 2013. godine u italijanskom Rijetiju.

Birmingham mu je ostao u lijepom sjećanju zbog činjenice da je, s tada ličnim i bh. dvoranskim rekordom- 21.15 m, 3. marta 2018. godine, osvojio peto mjesto na Svjetskom dvoranskom prvenstvu, što je njegov i najbolji plasman na seniorskim takmičenjima.

Državni seniorski prvak na otvorenom bio je sedam puta, koliko je puta bio i balkanski seniorski prvak- četiri puta u dvorani te tri puta na otvorenom. Najbolji plasmani na seniorskim evropskim prvenstvima bili su mu na takmičenjima u dvorani- 6. mjesto u Glasgowu (Velika Britanija) 2019. godine – 20.69 m, 7. mjesto u Beogradu (Srbija) 2017. godine s 20.37 m i u Istanbulu (Turska) 2023. godine s 19.94 m te 8. mjesto u Toruńu (Poljska) 2021. dodine s dužinom 19.77 m.