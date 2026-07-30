Zenički juniori ostvarili sjajan uspjeh na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Makedoniji (FOTO)

Mladi članovi Aero kluba Zenica ostvarili su zapažen rezultat nastupajući za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na Svjetskom juniorskom prvenstvu u kategoriji slobodnoletećih modela aviona F1A, koje je održano 27. jula 2026. godine u Sjevernoj Makedoniji.

Na ovom prestižnom takmičenju učestvovalo je 19 reprezentacija iz cijelog svijeta sa ukupno 53 takmičara, što je prvenstvu dalo izuzetno snažan međunarodni karakter.

Reprezentaciju Bosne i Hercegovine činili su Anastasija Borojević, Hamza Zilić i Ahmed Zilić iz Zenice te Emin Jusufbašić iz Visokog, dok je selektor bio Ferid Zilić. Uprkos jakoj konkurenciji, bh. reprezentacija osvojila je odlično osmo mjesto u ekipnom plasmanu.

Najbolji pojedinačni rezultat ostvario je Hamza Zilić, koji je zauzeo 20. mjesto. Anastasija Borojević prvenstvo je završila na 28. poziciji, dok je Ahmed Zilić bio 30. među ukupno 53 takmičara.

Iz Aero kluba Zenica ističu da ovaj rezultat predstavlja veliki uspjeh za bosanskohercegovačko, a posebno za zeničko aeromodelarstvo, imajući u vidu izuzetno kvalitetnu međunarodnu konkurenciju i činjenicu da se radi o mladim sportistima koji tek grade svoje takmičarske karijere.

Zenički aeromodelari još jednom su na dostojanstven način predstavljali Zenicu i Bosnu i Hercegovinu, stekli vrijedno međunarodno iskustvo te pokazali da se u budućnosti s pravom mogu očekivati među najboljim takmičarima u ovoj zahtjevnoj vazduhoplovnoj disciplini.