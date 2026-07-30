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Velež poražen na Bilinom polju i ispao iz Evrope

Velež poražen na Bilinom polju i ispao iz Evrope

Dunajska streda, odnosno DAC 1904, se pokazao kao bolji protivnike te je nakon dva meča eliminisao Velež iz Konferencijske lige.

Revanš susret na Bilinom polju okončan je pobjedom gostiju rezultatom 3:0.

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Zenica 26.07.2026
Bilino polje ponovo domaćin evropske utakmice

Slovaci su sve riješili u prvom poluvremenu kada je golove zabijao Ramadan i to u 22. i 38. minuti.

Rođeni u prvom dijelu nisu uspjevali ozbiljno da zaprijete, prvi gol su primili poslije greške Ribića i tada su ima na neki način potonule lađe.

DAC 1904 na 0:2 otišao poslije lijepe akcije kad je Ramadani fino pogodio sa desetak metara.

Nastavak meča je bio rutinsko odrađivanje posla za Slovake. Spahić u 59. te Gueye u 61. minuti su imali dobre prilike.

Rođeni do kraja meča nisu imali snage da naprave ozbiljan pritisak i zaprijete te su tako svoj evropski put okončali u 2. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Konačan rezultat postavio je Gueye u sudijskoj nadoknadi za 0:3.

Velež se sada okreće domaćem prvenstvu s tim da će imati značajno jači sastav budući da će pridošli igrači moći biti registrovani jer je FIFA ukinula zabranu dovođenja novih igrača.

Dunajska streda, odnosno DAC 1904, se pokazao kao bolji protivnike te je nakon dva meča eliminisao Velež iz Konferencijske lige.

Revanš susret na Bilinom polju okončan je pobjedom gostiju rezultatom 3:0.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 30.07.2026
Čelik nastavlja sa pojačanjima, nekadašnji đak Benfike i Lidsa stigao na Bilino polje
Foto: Zenit.ba
Zeničko-dobojski kanton 30.07.2026
Velež večeras u Zenici protiv DAC-a za prolaz i nastavak evropskog sna
Zenica 26.07.2026
Bilino polje ponovo domaćin evropske utakmice

Slovaci su sve riješili u prvom poluvremenu kada je golove zabijao Ramadan i to u 22. i 38. minuti.

Rođeni u prvom dijelu nisu uspjevali ozbiljno da zaprijete, prvi gol su primili poslije greške Ribića i tada su ima na neki način potonule lađe.

DAC 1904 na 0:2 otišao poslije lijepe akcije kad je Ramadani fino pogodio sa desetak metara.

Nastavak meča je bio rutinsko odrađivanje posla za Slovake. Spahić u 59. te Gueye u 61. minuti su imali dobre prilike.

Rođeni do kraja meča nisu imali snage da naprave ozbiljan pritisak i zaprijete te su tako svoj evropski put okončali u 2. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Konačan rezultat postavio je Gueye u sudijskoj nadoknadi za 0:3.

Velež se sada okreće domaćem prvenstvu s tim da će imati značajno jači sastav budući da će pridošli igrači moći biti registrovani jer je FIFA ukinula zabranu dovođenja novih igrača.

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IzvorFaktor.ba

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