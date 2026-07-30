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Romano objavio ‘Here we go’: Kerim Alajbegović postaje igrač Juventusa

Romano objavio ‘Here we go’: Kerim Alajbegović postaje igrač Juventusa

Bosanskohercegovački fudbalski dragulj Kerim Alajbegović nalazi se na korak od jednog od najvećih transfera u svojoj dosadašnjoj karijeri. Prema informacijama uglednog fudbalskog insajdera Fabrizija Romana, postignut je konačan dogovor između Juventusa i Bayer Leverkusena o prelasku mladog bh. reprezentativca u redove italijanskog velikana.

Romano je objavio svoj prepoznatljivi “Here we go”, čime potvrđuje da je transfer praktično završen. Juventus će za Alajbegovića platiti ukupno do 35 miliona eura, uključujući bonuse. Od tog iznosa, 33 miliona eura odnosi se na lako ostvarive bonuse, dok su dodatna dva miliona vezana za teže ostvarive klauzule.

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Navodi se i da je Alajbegović od početka želio prelazak u torinski klub, a lični uslovi ugovora između igrača i Juventusa također su u potpunosti dogovoreni.

Očekuje se da će naredni koraci biti obavljanje ljekarskih pregleda i zvanična potvrda transfera, nakon čega će jedan od najtalentovanijih mladih fudbalera Bosne i Hercegovine i formalno postati novi član “Stare dame”.

Bosanskohercegovački fudbalski dragulj Kerim Alajbegović nalazi se na korak od jednog od najvećih transfera u svojoj dosadašnjoj karijeri. Prema informacijama uglednog fudbalskog insajdera Fabrizija Romana, postignut je konačan dogovor između Juventusa i Bayer Leverkusena o prelasku mladog bh. reprezentativca u redove italijanskog velikana.

Romano je objavio svoj prepoznatljivi “Here we go”, čime potvrđuje da je transfer praktično završen. Juventus će za Alajbegovića platiti ukupno do 35 miliona eura, uključujući bonuse. Od tog iznosa, 33 miliona eura odnosi se na lako ostvarive bonuse, dok su dodatna dva miliona vezana za teže ostvarive klauzule.

Preporučeno
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Navodi se i da je Alajbegović od početka želio prelazak u torinski klub, a lični uslovi ugovora između igrača i Juventusa također su u potpunosti dogovoreni.

Očekuje se da će naredni koraci biti obavljanje ljekarskih pregleda i zvanična potvrda transfera, nakon čega će jedan od najtalentovanijih mladih fudbalera Bosne i Hercegovine i formalno postati novi član “Stare dame”.

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IzvorZenit.ba

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