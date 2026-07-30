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FUCZ šalje ekipu u Rusiju kako bi preuzeli tijela poginulih planinara iz Zenice

FUCZ šalje ekipu u Rusiju kako bi preuzeli tijela poginulih planinara iz Zenice

Povodom tragičnog stradanja državljana BiH na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, a u skladu sa Odlukom i Zaključcima Vlade FBiH, Federalna uprava civilne zaštite zadužena je za operativne aktivnosti na organizaciji, preuzimanju i kopnenom transportu vozila i prateće opreme koja pripada nastradalim članovima Gorske službe spašavanja Zenica.

Danas, 30.07.2026. godine, Federalna uprava civilne zaštite uputila je četveročlani operativni tim sa dva namjenska motorna vozila i prikolicama prema Ruskoj Federaciji.

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Federalna uprava civilne zaštite sve aktivnosti provodi u potpunoj sinhronizaciji sa Vladom Federacije BiH, nadležnim državnim organima i diplomatsko-konzularnim predstavništvima, kako bi se osigurao siguran i nesmetan transport vozila i opreme nastradalih članova GSS-a Zenica sa teritorije Ruske Federacije.

Povodom tragičnog stradanja državljana BiH na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, a u skladu sa Odlukom i Zaključcima Vlade FBiH, Federalna uprava civilne zaštite zadužena je za operativne aktivnosti na organizaciji, preuzimanju i kopnenom transportu vozila i prateće opreme koja pripada nastradalim članovima Gorske službe spašavanja Zenica.

Danas, 30.07.2026. godine, Federalna uprava civilne zaštite uputila je četveročlani operativni tim sa dva namjenska motorna vozila i prikolicama prema Ruskoj Federaciji.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 28.07.2026
Dolazak preživjelih planinara do kraja sedmice, njihove kolege otputovale u Rusiju
Zeničko-dobojski kanton 27.07.2026
Gradonačelnik Kasumović primio predstavnike GSS-a i Vlade FBiH: U toku koordinacija aktivnosti nakon tragedije na Elbrusu
Nermin Nikšić
Zenica 26.07.2026
Nikšić: Vlada FBiH će proglasiti Dan žalosti i osigurati transport tijela stradalih planinara iz Rusije

Federalna uprava civilne zaštite sve aktivnosti provodi u potpunoj sinhronizaciji sa Vladom Federacije BiH, nadležnim državnim organima i diplomatsko-konzularnim predstavništvima, kako bi se osigurao siguran i nesmetan transport vozila i opreme nastradalih članova GSS-a Zenica sa teritorije Ruske Federacije.

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IzvorZenit.ba

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