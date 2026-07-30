Poznato na koga idu Borac, Zrinjski i Velež ako prođu dalje

Fudbaleri Borca, Zrinjskog i Veleža večeras igraju revanš mečeve drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Banjalučani su u Moldaviju ponijeli vođstvo od 3:0, dok su Mostarci na gostovanjima poraženi sa po 1:0.

Borac ima velike šanse da prođe u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija. Potencijalni rival u narednoj fazi biće bolji iz dvomeča bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske, a u prvom duelu je bilo 3:0 za Vitebsk.

Zrinjski će u Mostaru dočekati islandski Valur od kog je poražen sa 1:0 i u slučaju da prođe dalje naredni rival mu je bolji iz duela švedskog GAIS-a i danskog Nordjsjelanda, gdje su Šveđani slavili u prvom susretu sa 1:0.

Velež će u Zenici dočekati Dunajsku Stredu od koje je poražen sa 1:0, a ako prođe dalje protivnik će mu biti poraženi iz kvalifikacionog susreta za Ligu Evrope Tvente – Ferencvaroš, tu su Mađari slavili sa 2:1 u prvom duelu u Holandiji.

Petrokub – Borac počinje večeras u 19 časova, baš kao i Velež – Dunajska Streda, dok Zrinjski – Valur kreće u 20.30h.