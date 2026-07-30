U 19 gradova u Italiji na snazi crveni nivo uzbune zbog ekstremne vrućine

Italijansko Ministarstvo zdravlja je zbog ekstremne vrućin proglasilo crveni nivo uzbune u 19 gradova, uključujući Rim.

Najviši nivo uzbune je na snazi u Bolonji, Bolcanu, Breši, Kaljariju, Kampobasu, Čivitavekiji, Firenci, Frozinoneu, Latini, Milanu, Napulju, Peruđi, Peskari, Rietiju, Torinu, Veneciji, Veroni i Viterbu.

Crveni nivo uzbune znači da ekstremna vrućina predstavlja prijetnju i za ranjive grupe i za zdrave pojedince.

Vlasti preporučuju izbjegavanje izlaganja suncu tokom najtoplijeg dijela dana, ograničavanje fizičke aktivnosti i povećanje unosa tečnosti.

Početkom jula, list “Mesađero” je objavio da je najmanje sedam ljudi umrlo tokom četiri dana na plažama i u odmaralištima u Italiji od posljedica vrućine.