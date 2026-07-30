Ukupno podjela

Posljednje objavljeno

Vijesti

U 19 gradova u Italiji na snazi crveni nivo uzbune zbog ekstremne vrućine

U 19 gradova u Italiji na snazi crveni nivo uzbune zbog ekstremne vrućine

Vrucine Termometar Zagrijavanje
Foto: Ilustracija

Italijansko Ministarstvo zdravlja je zbog ekstremne vrućin proglasilo crveni nivo uzbune u 19 gradova, uključujući Rim.

Najviši nivo uzbune je na snazi u Bolonji, Bolcanu, Breši, Kaljariju, Kampobasu, Čivitavekiji, Firenci, Frozinoneu, Latini, Milanu, Napulju, Peruđi, Peskari, Rietiju, Torinu, Veneciji, Veroni i Viterbu.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
30.07.2026
Pogledajte koliko građana podržava članstvo BiH u Evropskoj uniji i NATO-u
Zeničko-dobojski kanton 30.07.2026
Čelik nastavlja sa pojačanjima, nekadašnji đak Benfike i Lidsa stigao na Bilino polje
Darivanje Krvi Dobrovoljno
Zeničko-dobojski kanton 29.07.2026
Crveni križ Zenica organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi: Poziv građanima da spase živote

Crveni nivo uzbune znači da ekstremna vrućina predstavlja prijetnju i za ranjive grupe i za zdrave pojedince.

Vlasti preporučuju izbjegavanje izlaganja suncu tokom najtoplijeg dijela dana, ograničavanje fizičke aktivnosti i povećanje unosa tečnosti.

Početkom jula, list “Mesađero” je objavio da je najmanje sedam ljudi umrlo tokom četiri dana na plažama i u odmaralištima u Italiji od posljedica vrućine.

Italijansko Ministarstvo zdravlja je zbog ekstremne vrućin proglasilo crveni nivo uzbune u 19 gradova, uključujući Rim.

Najviši nivo uzbune je na snazi u Bolonji, Bolcanu, Breši, Kaljariju, Kampobasu, Čivitavekiji, Firenci, Frozinoneu, Latini, Milanu, Napulju, Peruđi, Peskari, Rietiju, Torinu, Veneciji, Veroni i Viterbu.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
30.07.2026
Pogledajte koliko građana podržava članstvo BiH u Evropskoj uniji i NATO-u
Zeničko-dobojski kanton 30.07.2026
Čelik nastavlja sa pojačanjima, nekadašnji đak Benfike i Lidsa stigao na Bilino polje
Darivanje Krvi Dobrovoljno
Zeničko-dobojski kanton 29.07.2026
Crveni križ Zenica organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi: Poziv građanima da spase živote

Crveni nivo uzbune znači da ekstremna vrućina predstavlja prijetnju i za ranjive grupe i za zdrave pojedince.

Vlasti preporučuju izbjegavanje izlaganja suncu tokom najtoplijeg dijela dana, ograničavanje fizičke aktivnosti i povećanje unosa tečnosti.

Početkom jula, list “Mesađero” je objavio da je najmanje sedam ljudi umrlo tokom četiri dana na plažama i u odmaralištima u Italiji od posljedica vrućine.

Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

Dodaj Zenit.ba među omiljene izvore na Googleu
IzvorZenit.ba

Pročitajte još...

Zenica
clear sky
34.2 ° C
34.2 °
34.2 °
20%
2.3m/s
0%
čet
34 °
pet
36 °
sub
37 °
ned
36 °
pon
36 °