Pogledajte koliko građana podržava članstvo BiH u Evropskoj uniji i NATO-u

Koalicija”Pod lupom”predstavila je rezultate najnovijeg ispitivanja javnog mnijenja o kvaliteti života građana u Bosni i Hercegovini, nivou povjerenja u bh. institucije, te stavovima građana o evroatlantskim integracijama.

Prema istraživanju ove organizacije, gotovo sedam od deset građana (68,8 posto) podržava članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.

Značajne razlike postoje u pogledu entiteta. Građani iz FBiH smatraju da BiH treba da postane članica EU sa 77,7 posto, dok 52,8 posto građana iz RS-a smatra da BiH treba postati članica EU.

Također, 57,1 posto građana smatra da BiH treba postati članica NATO-a. Građani u RS-u značajno manje smatraju da BiH treba postati članica NATO-a sa 17 posto naspram 83 posto građana u FBiH.

Građani BiH su odgovarali i na pitanja o tome šta su ključni problemi naše zemlje.

Najčešće su izdvojeni kriminal i korupcija (30,2 posto), loše stanje ekonomije (16,8 posto) i nepovoljna politička situacija (14,9 posto).

S druge strane, tri najvažnija aspekta za svakodnevni život građana u BiH su zdravstveni sistem (26,2 posto), primanja (22,5 posto) i sigurnost (19,8 posto).

Iz Koalicije”Pod lupom”ističu da su građani u istom istraživanju prije dvije godine naveli da im je najveći prioritet bolja ekonomska situacija, ali je nakon dvije godine prvi prioritet građana postao bolji zdravstveni sistem.

Povjerenje građana u institucije i društvene aktere dodatno je erodiralo. Gotovo trećina građana (29,7 posto) navodi da nema povjerenja ni u koga u društvu, što ukazuje na duboku krizu društvene kohezije.

Istovremeno, i tradicionalno najstabilniji oslonac, porodica, bilježi značajan pad povjerenja (sa 24,7 posto 2024. godine na 8,5 posto 2026. godine), što može ukazivati na šire društvene i ekonomske pritiske koji utiču čak i na najbliže socijalne veze.

Percepcija rada vlasti u velikoj mjeri odražava ove stavove. Većina građana smatra da vlasti ne rade ništa (25,4 posto) ili da rade samo za vlastiti interes (20,9 posto).

Navedeno upućuje na zaključak da građani ne prepoznaju političke predstavnike kao aktere koji odgovaraju na njihove potrebe.

Ocjenjujući rad svih institucija u BiH, na državnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou, građani su dali jedva prolaznu dvojku za rad institucija uz pad povjerenja u institucije vlasti na svim nivoima.

Najveća prosječna ocjena, 2,45 je data (grado)načelnicima što ukazuje da je lokalni nivo vlasti taj koji uživa najveće povjerenje građana, međutim poredeći to sa ocjenom od prije dvije godine koje je tada iznosila 3,10 očigledno je da i lokalni nivo postepeno gubi povjerenje.

Kombinacija ovih faktora, odnosno ekonomske nesigurnosti, korupcije i niskog povjerenja u institucije, direktno se reflektuje na mišljenja građana o ostanku u zemlji.

Skoro polovina građana (40,6 posto) ozbiljno je razmatrala da napusti BiH. značajna razlika postoji između građana mlađe i starije životne dobi, pri čemu su mlađi ozbiljno razmišljali o odlasku u 62,1 posto slučajeva dok su stariji o tome razmišljali ozbiljno u samo 7,2 posto slučajeva.

Više od polovine građana BiH (63,5 posto) smatra da danas živi gore u odnosu na prije pet godina. Dodatno, primijetan je i trend rasta ovakvog mišljenja, s obzirom na to da prije samo dvije godine, većina građana ipak je mislila da u datom trenutku živi bolje nego prije pet godina (tada 52,3 posto njih) što danas nije slučaj.