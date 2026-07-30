Microsoft ostvario rekordnu dobit zahvaljujući AI-u, Meta bilježi pad profita

Microsoft je ostvario rekordnu kvartalnu dobit i najavio snažniji rast svoje cloud platforme Azure, dok je Meta Platforms zabilježila pad dobiti uprkos prihodima koji su nadmašili očekivanja analitičara.

Kako piše Euronews, investitori su pozitivno reagovali na Microsoftove rezultate, pa su dionice kompanije u trgovanju prije otvaranja berze porasle oko 10 posto.

Microsoft očekuje da će u periodu od jula do septembra ostvariti prihod između 89,85 i 90,95 milijardi dolara, što predstavlja rast od 16 do 17 posto.

Kompanija također prognozira da će prihod od platforme Azure, uz konstantne valutne kurseve, porasti za oko 45 posto, nakon rasta od 43 posto u prethodnom kvartalu.

Optimistične prognoze dodatno su učvrstile uvjerenje investitora da se velika ulaganja kompanije u umjetnu inteligenciju isplaćuju.

U četvrtom fiskalnom kvartalu, koji obuhvata period od aprila do juna, Microsoft je ostvario prihod od 90 milijardi dolara, što je 18 posto više nego godinu ranije i iznad očekivanja analitičara, koji su prognozirali 87,6 milijardi dolara.

Neto dobit porasla je 31 posto, na rekordnih 35,8 milijardi dolara.

Na rezultat je utjecao i nerealizirani dobitak od 3,2 milijarde dolara ostvaren zahvaljujući Microsoftovom ulaganju u kompaniju za umjetnu inteligenciju Anthropic.

S druge strane, Meta Platforms, vlasnik Facebooka i Instagrama, saopćila je da je u drugom kvartalu ostvarila dobit od 15,85 milijardi dolara, što je 14 posto manje u odnosu na 18,34 milijarde dolara iz istog perioda prošle godine.

Iako su prihodi kompanije premašili očekivanja Wall Streeta, na poslovne rezultate negativno su utjecali pravni troškovi i troškovi otpremnina, što je smanjilo profitne marže kompanije.