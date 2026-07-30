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Čelik nastavlja sa pojačanjima, nekadašnji đak Benfike i Lidsa stigao na Bilino polje

Čelik nastavlja sa pojačanjima, nekadašnji đak Benfike i Lidsa stigao na Bilino polje

NK Čelik dodao je još jedan dio mozaika u timu za povratničku sezonu u Premijer ligi BiH, a crno-crveni dres zadužio je i crnogorski veznjak Oliver Šarkić.

Oliver Šarkić na Bilino polje stiže kao slobodan igrač, nakon što mu je prethodno istekao ugovor sa ekipom Olimpik Šarloe u Belgiji gdje je upisao 22 nastupa uz gol i dvije asistencije.

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Šarkić je rođen u Grimsbiju u Engleskoj, svoje prve fudbalske korake napravio je u Anderlehtu, da bi se potom razvijao u Benfici i Lidsu.

Kasnije je karijeru gradio u Burton Albionu, Blekpulu, Bensfild taunu, Pakhoru, Dečiću i Budućnosti odakle se zaputio u Belgiju i sada stigao u Čelik.

NK Čelik dodao je još jedan dio mozaika u timu za povratničku sezonu u Premijer ligi BiH, a crno-crveni dres zadužio je i crnogorski veznjak Oliver Šarkić.

Oliver Šarkić na Bilino polje stiže kao slobodan igrač, nakon što mu je prethodno istekao ugovor sa ekipom Olimpik Šarloe u Belgiji gdje je upisao 22 nastupa uz gol i dvije asistencije.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zenica 29.07.2026
NK Čelik se pojačao s iskusnim napadačem Dejanom Vidićem
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Čelik obnovio spomen-ploču i restaurirao pehar Mitropa kupa uoči premijerligaške sezone (FOTO)

Šarkić je rođen u Grimsbiju u Engleskoj, svoje prve fudbalske korake napravio je u Anderlehtu, da bi se potom razvijao u Benfici i Lidsu.

Kasnije je karijeru gradio u Burton Albionu, Blekpulu, Bensfild taunu, Pakhoru, Dečiću i Budućnosti odakle se zaputio u Belgiju i sada stigao u Čelik.

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IzvorMeridiansport.ba

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