Čelik nastavlja sa pojačanjima, nekadašnji đak Benfike i Lidsa stigao na Bilino polje

NK Čelik dodao je još jedan dio mozaika u timu za povratničku sezonu u Premijer ligi BiH, a crno-crveni dres zadužio je i crnogorski veznjak Oliver Šarkić.

Oliver Šarkić na Bilino polje stiže kao slobodan igrač, nakon što mu je prethodno istekao ugovor sa ekipom Olimpik Šarloe u Belgiji gdje je upisao 22 nastupa uz gol i dvije asistencije.

Šarkić je rođen u Grimsbiju u Engleskoj, svoje prve fudbalske korake napravio je u Anderlehtu, da bi se potom razvijao u Benfici i Lidsu.

Kasnije je karijeru gradio u Burton Albionu, Blekpulu, Bensfild taunu, Pakhoru, Dečiću i Budućnosti odakle se zaputio u Belgiju i sada stigao u Čelik.