460. Skokovi sa Starog mosta: Evald Krnić odbranio titulu na glavu, Igoru Kaziću 11. naslov na noge

Pobjednici Tradicionalnih 460. skokova sa Starog mosta su Evald Krnić, koji je odbranio prošlogodišnji naslov pobjednika skokova na glavu, i Igor Kazić koji je ponio svoju 11. titulu pobjednika skokova na noge.

Prijavljeno je 36 skakača, po 18 u skokovima na noge i na glavu, a ocjenjivao ih je stručni žiri u sastavu: Alica Jakirović, Haris Škoro, Haris Mehić, Haris Šiširak i Haris Džemat.

Delegatkinja žirija bila je novinarka Lejla Zvizdić, autorica dokumentarnog filma “Najdublji skok”, koji govori o sinergiji tradicionalnih Skokova sa Starog mosta i Red Bull Cliff Divinga, koji u Mostar stiže narednog vikenda. Film će premijerno biti prikazan u srijedu u 20.30 sati na platou ispod Starog mosta.

Crnogorac Krnić tako je osvojio svoju četvrtu titulu pobjednika u skokovima na glavu u Mostaru, a uz njega su na pobjedničkom postolju stajali drugoplasirani Dino Bajrić i trećeplasirani Danko Dangubić.

“Odavno nisam doživio ovakav pritisak. Uz to, skakao sam s frakturom rebra, međutim, jednostavno nisam mogao odoljeti da još jednom dođem u Mostar. Drugoplasirani Dino Bajrić bio je odličan, a bio mi je i velika podrška te mi je, zahvaljujući velikom iskustvu, dao mnogo korisnih savjeta”, izjavio je.

Igor Kazić, pobjednik skokova na noge, koji je slavio ispred Adisa Halilovića i Haruna Bajgorića, bio je oduševljen 11. titulom.

“Jedanaesta pobjeda, ali zadovoljstvo je uvijek isto. Dva dobra skoka, nadam se da je pobjeda zaslužena. Uslovi su bili solidni, vjetar je više smetao skakačima na glavu”, rekao je Kazić.

Program Skokova, čiji je organizator i ove godine Klub skakača u vodu “Mostari”, a pokrovitelj član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, počeo je minutom šutnje za poginule skakače, kao i za tragično stradale planinare iz Zenice, koji su izgubili život u Rusiji.

“Čestitam građanima i građankama što čuvaju ovu tradiciju kao dio kulturnog identiteta Mostara i cijele Bosne i Hercegovine. Ovo je tradicija koja okuplja, a ovo je most koji povezuje i spaja i to trebamo čuvati za buduće generacije”, izjavio je Bećirović.

Skokove je zvanično otvorio ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac, koji je izrazio veliko zadovoljstvo zbog ukazane časti.

“Danas smo ovdje otvorili još jednu fenomenalnu manifestaciju, 460. skokove sa Starog mosta, za čiju organizaciju možemo zahvaliti velikim prijateljima Skokova sa Starog mosta, Klubu skakača ‘Mostari’, koji godinama čuva ovu tradiciju od zaborava i svake godine je unapređuje i čini boljom”, izjavio je.