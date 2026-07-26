GSS Zenica: U stalnom smo kontaktu s MVP-om BiH i ambasadom u Rusiji, ne širite neprovjerene informacije

Gorska služba spašavanja Stanica Zenica oglasila se saopćenjem povodom tragedije na planini Elbrus u Rusiji, u kojoj je stradalo pet planinara iz Bosne i Hercegovine.

Iz GSS-a su izrazili duboku tugu i iskreno saučešće porodicama, prijateljima, kolegama i cjelokupnoj planinarskoj zajednici.

– Shrvani smo vijestima koje su nas zadesile i sa velikom zabrinutošću pratimo razvoj situacije. U ovom trenutku još uvijek čekamo zvanične i potvrđene informacije nadležnih institucija – navodi se u saopćenju.

Ističu da su od prvog trenutka u stalnoj komunikaciji s nadležnim državnim institucijama kako bi pravovremeno dobijali tačne informacije.

– GSS Stanica Zenica je u stalnom kontaktu sa Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ministrom Elmedinom Konakovićem, kao i ambasadorom Bosne i Hercegovine u Ruskoj Federaciji Ivanom Orlićem, kako bismo pravovremeno dobili tačne i relevantne informacije – saopćili su iz GSS-a.

Dodali su da će sve potvrđene informacije biti objavljivane putem njihovih zvaničnih kanala.

U saopćenju su uputili i apel medijima i građanima da pokažu odgovornost u ovim teškim trenucima.

– Apelujemo na sve medije i građane da se suzdrže od širenja neprovjerenih i netačnih informacija, te da pokažu dodatnu odgovornost i senzibilitet prema porodicama stradalih, kao i prema članovima planinarske i spasilačke zajednice – poručili su.

Na kraju su zahvalili svima koji im pružaju podršku.

Podsjećamo, u tragediji na planini Elbrus život su izgubili Nermin Talam, Denis Okanović, Alma Okanović, Almir Krivdić i dr. Meliha Čaušević, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić preživjeli. Nadležne institucije Bosne i Hercegovine i Ruske Federacije nastavljaju aktivnosti na izvlačenju preostalih tijela i organizaciji njihovog transporta u Bosnu i Hercegovinu.