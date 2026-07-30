Ministar Sirovica najavio hitnu pomoć porodici Haseljić nakon požara u Vjetrenicama kod Zenice

Ministar za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona Adnan Sirovica obišao je danas u Vjetrenicama kod Zenice porodicu Haseljić, čiji je dom jučer potpuno uništen u požaru.

Sakib Haseljić je demobilizirani branilac koji se godinama suočava s teškim zdravstvenim problemima. Boluje od multiple skleroze i teških srčanih oboljenja, zbog kojih je ostao paraplegičar i u svakodnevnom životu potpuno je ovisan o pomoći drugih. Sa suprugom, kćerkom i dvoje maloljetnih unučića živi u domaćinstvu s minimalnim primanjima.

Požar je ovu višečlanu porodicu ostavio bez krova nad glavom i osnovnih uslova za život. Tokom obilaska ministar Adnan Sirovica poručio je da porodica neće ostati bez institucionalne podrške i da će resorno ministarstvo hitno pokrenuti potrebne procedure.

Sirovica je tom prilikom rekao: “Ovo nije samo materijalni gubitak – ovo je tragedija koja je pogodila porodicu našeg demobiliziranog branioca, čovjeka koji je svoje zdravlje dao za ovu zemlju, a danas se bori s teškom bolešću i životnim nedaćama.”

Dodao je i da će Ministarstvo “hitno pokrenuti sve procedure kako bismo osigurali sredstva za sanaciju i adaptaciju izgorjelog stambenog objekta, te učiniti sve što je u našoj nadležnosti da ovoj porodici omogućimo što skoriji povratak u njihov dom.”

Iz Ministarstva za boračka pitanja ZDK naveli su da će, u skladu sa svojim nadležnostima i raspoloživim mogućnostima, poduzeti hitne aktivnosti kako bi porodici Haseljić pružili neophodnu pomoć i stvorili uslove za obnovu doma i dostojanstven nastavak života.