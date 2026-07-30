Velež večeras u Zenici protiv DAC-a za prolaz i nastavak evropskog sna

Fudbaleri Veleža večeras na stadionu Bilino polje u Zenici igraju revanš susret drugog kola kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu protiv slovačkog DAC Dunajská Streda.

Mostarci u odlučujući duel ulaze s golom zaostatka, nakon što je slovački tim prošle sedmice na svom terenu slavio rezultatom 1:0 golom Giorgija Gague iz penala.

Strateg Rođenih istakao je da je njegova ekipa već pokazala karakter u evropskim utakmicama, podsjetivši na preokret protiv moldavskog Milsamija u prvom kolu kvalifikacija.

Slovački tim u Zenici neće moći računati na povrijeđenog Andreasa Grubera, dok se u ekipu vraća kapiten Taras Kacharaba.

Rahimić će zbog povreda biti bez Leonida Ignatova i Damira Halilovića, ali vjeruje da njegov tim ima kvalitet za veliki evropski rezultat.

“Prolaz protiv Slovaka bio bi veliki uspjeh za ovaj tim”, istakao je trener Veleža.

Podrška s tribina trebala bi biti dodatni motiv za Rođene, koji večeras traže pobjedu i plasman u treće kolo kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu.