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Velež večeras u Zenici protiv DAC-a za prolaz i nastavak evropskog sna

Velež večeras u Zenici protiv DAC-a za prolaz i nastavak evropskog sna

Foto: Zenit.ba
Foto: Zenit.ba

Fudbaleri Veleža večeras na stadionu Bilino polje u Zenici igraju revanš susret drugog kola kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu protiv slovačkog DAC Dunajská Streda.

Mostarci u odlučujući duel ulaze s golom zaostatka, nakon što je slovački tim prošle sedmice na svom terenu slavio rezultatom 1:0 golom Giorgija Gague iz penala.

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Bilino polje ponovo domaćin evropske utakmice

Strateg Rođenih istakao je da je njegova ekipa već pokazala karakter u evropskim utakmicama, podsjetivši na preokret protiv moldavskog Milsamija u prvom kolu kvalifikacija.

Slovački tim u Zenici neće moći računati na povrijeđenog Andreasa Grubera, dok se u ekipu vraća kapiten Taras Kacharaba.

Rahimić će zbog povreda biti bez Leonida Ignatova i Damira Halilovića, ali vjeruje da njegov tim ima kvalitet za veliki evropski rezultat.

“Prolaz protiv Slovaka bio bi veliki uspjeh za ovaj tim”, istakao je trener Veleža.

Podrška s tribina trebala bi biti dodatni motiv za Rođene, koji večeras traže pobjedu i plasman u treće kolo kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu.

Fudbaleri Veleža večeras na stadionu Bilino polje u Zenici igraju revanš susret drugog kola kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu protiv slovačkog DAC Dunajská Streda.

Mostarci u odlučujući duel ulaze s golom zaostatka, nakon što je slovački tim prošle sedmice na svom terenu slavio rezultatom 1:0 golom Giorgija Gague iz penala.

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Bilino polje ponovo domaćin evropske utakmice

Strateg Rođenih istakao je da je njegova ekipa već pokazala karakter u evropskim utakmicama, podsjetivši na preokret protiv moldavskog Milsamija u prvom kolu kvalifikacija.

Slovački tim u Zenici neće moći računati na povrijeđenog Andreasa Grubera, dok se u ekipu vraća kapiten Taras Kacharaba.

Rahimić će zbog povreda biti bez Leonida Ignatova i Damira Halilovića, ali vjeruje da njegov tim ima kvalitet za veliki evropski rezultat.

“Prolaz protiv Slovaka bio bi veliki uspjeh za ovaj tim”, istakao je trener Veleža.

Podrška s tribina trebala bi biti dodatni motiv za Rođene, koji večeras traže pobjedu i plasman u treće kolo kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu.

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IzvorZenit.ba

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