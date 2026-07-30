Seizmolog objasnio zemljotrese u BiH: Traju već sedmicama, nema razloga za paniku

Rukovoditelj Seizmološke službe Krešimir Kuk rekao je u centralnom Dnevniku HRT-a da je razoran zemljotres u Japanu posljedica iznimno složenih tektonskih procesa na području gdje međusobno djeluju četiri litosferne ploče. Osvrnuo se i na seizmičku aktivnost u BiH, stanje na Jadranu te objasnio zašto klimatske promjene ne utječu na potrese, piše HRT.

Govoreći o razornom potresu u Japanu, Krešimir Kuk je istaknuo da se ta država nalazi na jednom od najsloženijih seizmičkih područja na svijetu.

“Japan je na izrazito kompleksnom i seizmo-tektonski složenom području. Čak četiri litosferne ploče međusobno djeluju. Za najjače potrese na svijetu dovoljne su i dvije ploče, a ovo je sistem koji ima nekoliko hiljada zona rasjeda. Cijeli Japan permanentno je pritiskan sa svih strana. To je jedan od najkompleksnijih seizmičkih sistema na svijetu”, rekao je.

Osvrnuo se i na mogućnost novih potresa nakon jučerašnjeg snažnog podrhtavanja tla.

“Sigurno će se događati naknadni potresi. Nakon jačeg zemljotresa svi naknadni su slabiji, ali to ne znači da nisu opasni. Stoga je izdano upozorenje, a i evakuirani su brojni stanovnici”, upozorio je.

Podsjetio je da se velik broj najjačih potresa na svijetu događa upravo u Japanu.

“Oko deset posto svih jačih potresa iznad 6 po Richteru događa se u Japanu. To je ogromna magnituda. Japan je dio tzv. Pacifičkog vatrenog kruga. Na tom pojasu javlja se oko 80 posto svih potresa i vulkana na svijetu. Sve je to povezano jedno s drugim”, istaknuo je.

Potresi kod Sarajeva i Stoca

Govoreći o seizmičkoj aktivnosti, Kuk je rekao da su juče zabilježena dva slabija potresa u Bosni i Hercegovini.

“Današnji najjači zemljotres u BiH bio je magnitude 3. Bio je nešto južnije od Sarajeva. Još jedan potres magnitude 2,7 zabilježen je jugoistočnije, u okolici Stoca. Tamo se već sedmicama događa potresna aktivnost. To nisu zemljotresi koji bi mogli izazvati materijalnu štetu”, kazao je.

Osvrnuo se i na seizmičku aktivnost na Jadranu, objasnivši što uzrokuje potrese na hrvatskoj obali.

“Na Jadranu imamo tzv. Jadransku mikroploču koja se podvlači pod Dinaride. To je uzrok potresa na našem dijelu primorja. Povremeno imamo i one jače potrese”, objasnio je.

Na kraju je odbacio mogućnost da klimatske promjene imaju utjecaj na nastanak potresa.

“Ne utječu. Zemljotresi se događaju duboko u unutrašnjosti Zemlje. Na našim područjima prosječne dubine žarišta su ispod 10 ili 15 kilometara. Nema utjecaja meteoroloških i klimatskih uslova”, zaključio je.