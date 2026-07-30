UEFA sazvala hitan sastanak članica, danas će raspravljati o Infantinovoj ideji o prodaji Svjetskog prvenstva
UEFA sazvala hitan sastanak članica, danas će raspravljati o Infantinovoj ideji o prodaji Svjetskog prvenstva
UEFA je sazvala hitan sastanak za danas poslijepodne na kojem će dati konačan odgovor na kontroverzni plan predsjednika FIFA-e Giannija Infantina o prodaji Svjetskog prvenstva privatnim investitorima.
Infantinov plan je da putem sestrinske kompanije “FIFA Forward Enterprise” proda udio od 20 do 30 posto organizacije Svjetskog prvenstva privatnim investitorima te je obećao svakoj od 211 država koje su pod FIFA-om ogromne iznose ako podrže ovaj plan.
Rok za odgovor je 19. septembar, a UEFA će već danas i zvanično odbiti taj prijedlog.
“Saznali smo da je FIFA postavila savezima rok da podrže prijedloge ili će ponuda o jednokratnoj isplati biti povučena. To je sve što treba znati o ovom planu”, poručili su iz UEFA-e.
Današnji sastanak će se održati online, a jedna od najradikalnijih opcija je totalni bojkot Svjetskog prvenstva, odnosno da na njemu ne nastupi nijedna selekcija iz Evrope.
UEFA-i najveći problem predstavlja što se jedna njena članica – Češka, slaže s Infantinovim prijedlozima.
“Vidimo pragmatične prednosti za češki nogomet”, izjavio je predsjednik Nogometnog saveza Češke David Trunda.
Ipak, očekuje se da danas UEFA kaže jasno i glasno “ne” Infantinovom prijedlogu.
UEFA je sazvala hitan sastanak za danas poslijepodne na kojem će dati konačan odgovor na kontroverzni plan predsjednika FIFA-e Giannija Infantina o prodaji Svjetskog prvenstva privatnim investitorima.
Infantinov plan je da putem sestrinske kompanije “FIFA Forward Enterprise” proda udio od 20 do 30 posto organizacije Svjetskog prvenstva privatnim investitorima te je obećao svakoj od 211 država koje su pod FIFA-om ogromne iznose ako podrže ovaj plan.
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