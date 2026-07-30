FIFA pokrenula disciplinski postupak protiv Argentine

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) pokrenula je disciplinski postupak protiv Nogometnog saveza Argentine zbog transparenta o Falklandskim otocima koji su argentinski igrači istaknuli nakon pobjede protiv Engleske u polufinalu Svjetskog prvenstva.

Nekoliko argentinskih reprezentativaca držalo je transparent s porukom “Las Malvinas son Argentinas”- “Malvini su argentinski”, nakon pobjede rezultatom 2:1 u Atlanti i plasmana u finale.

FIFA-in disciplinski kodeks zabranjuje korištenje sportskih događaja za demonstracije nesportskog karaktera, piše The Gurdian.

Falklandski otoci, koje Argentina naziva Malvinskim otocima, britanska su prekomorska teritorija u južnom Atlantiku. Spor o suverenitetu nad otocima doveo je 1982. godine do 74-dnevnog rata u kojem je poginulo više od 900 ljudi.

Sličan incident dogodio se 2014. godine, kada je FIFA kaznila Argentinu s 20.000 funti nakon što su reprezentativci prije prijateljske utakmice protiv Slovenije držali znatno veći transparent s istom porukom.

Disciplinski postupak protiv Nogometnog saveza Argentine odnosi se i na navodne diskriminatorne povike i gestikulacije, kašnjenja početka utakmica, nepoštivanje sigurnosnih i protokolarnih pravila, isticanje neprimjerenih poruka te bacanje predmeta s tribina tokom nekoliko utakmica na Svjetskom prvenstvu.

FIFA istražuje i nekoliko argentinskih nogometaša zbog sukoba koji su izbili nakon što je Argentina u finalu u New Jerseyju izgubila od Španije rezultatom 1:0 poslije produžetaka.

Argentinski veznjak Leandro Paredes suočen je s tri optužbe za fizički napad, dok se odbrambenom igraču Nahuelu Molini na teret stavljaju dva takva prekršaja, od kojih jedan u pokušaju, kao i nesportsko ponašanje.

Pomoćni trener argentinske reprezentacije Roberto Ayala također je optužen za fizički napad, a Thiago Almada, koji nije ulazio u igru u finalu, za nesportsko ponašanje.

Postupak zbog nesportskog ponašanja pokrenut je i protiv španskog reprezentativca Gavija.