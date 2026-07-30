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Muškarac zadobio teške tjelesne povrede nakon napada u Zenici, policija traga za napadačima

Muškarac zadobio teške tjelesne povrede nakon napada u Zenici, policija traga za napadačima

Traka Policija
Foto: Ilustracija

Muškarac iz Zenice zadobio je teške tjelesne povrede nakon što su ga, prema informacijama Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, fizički napale dvije za sada nepoznate osobe.

Incident se dogodio u srijedu, 29. jula, oko 21.25 sati u ulici Hadžije Mazića put u Zenici. Kako je saopćeno iz MUP-a ZDK, dva nepoznata lica fizički su napala O.A. (1990) iz Zenice, koji je tom prilikom zadobio povrede.

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Povrijeđeni je prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede.

Uviđaj su izvršili službenici Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave I Zenica, a o slučaju je obaviješten dežurni tužilac. Policija poduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja te identifikaciji i pronalasku počinilaca.

Muškarac iz Zenice zadobio je teške tjelesne povrede nakon što su ga, prema informacijama Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, fizički napale dvije za sada nepoznate osobe.

Incident se dogodio u srijedu, 29. jula, oko 21.25 sati u ulici Hadžije Mazića put u Zenici. Kako je saopćeno iz MUP-a ZDK, dva nepoznata lica fizički su napala O.A. (1990) iz Zenice, koji je tom prilikom zadobio povrede.

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Povrijeđeni je prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede.

Uviđaj su izvršili službenici Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave I Zenica, a o slučaju je obaviješten dežurni tužilac. Policija poduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja te identifikaciji i pronalasku počinilaca.

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IzvorZenit.ba

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