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Uhapšen zbog krađe 400 KM na Odjelu pedijatrije Kantonalne bolnice Zenica

Uhapšen zbog krađe 400 KM na Odjelu pedijatrije Kantonalne bolnice Zenica

Kantonalna bolnica Zenica
Kantonalna bolnica Zenica (Foto: Zenit.ba)

Policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona uhapsili su muškarca osumnjičenog za krađu novca na Odjelu pedijatrije Kantonalne bolnice Zenica.

Kako je saopćeno iz MUP-a ZDK, događaj se desio u srijedu, 29. jula, oko 20.30 sati, kada je u prostorijama Odjela pedijatrije izvršena krađa 400 KM, vlasništvo B.H. (1998) iz Zenice.

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Za izvršenje krivičnog djela “Krađa” osumnjičen je R.S. (1980) iz Prijedora. Po prijavi događaja na lice mjesta izašli su policijski službenici koji su osumnjičenog lišili slobode, nakon čega je zadržan u prostorijama za zadržavanje.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac, a policija nastavlja daljnji rad na dokumentovanju ovog krivičnog djela.

Policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona uhapsili su muškarca osumnjičenog za krađu novca na Odjelu pedijatrije Kantonalne bolnice Zenica.

Kako je saopćeno iz MUP-a ZDK, događaj se desio u srijedu, 29. jula, oko 20.30 sati, kada je u prostorijama Odjela pedijatrije izvršena krađa 400 KM, vlasništvo B.H. (1998) iz Zenice.

Preporučeno
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Za izvršenje krivičnog djela “Krađa” osumnjičen je R.S. (1980) iz Prijedora. Po prijavi događaja na lice mjesta izašli su policijski službenici koji su osumnjičenog lišili slobode, nakon čega je zadržan u prostorijama za zadržavanje.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac, a policija nastavlja daljnji rad na dokumentovanju ovog krivičnog djela.

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IzvorZenit.ba

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