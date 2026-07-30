Uhapšen zbog krađe 400 KM na Odjelu pedijatrije Kantonalne bolnice Zenica

Policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona uhapsili su muškarca osumnjičenog za krađu novca na Odjelu pedijatrije Kantonalne bolnice Zenica.

Kako je saopćeno iz MUP-a ZDK, događaj se desio u srijedu, 29. jula, oko 20.30 sati, kada je u prostorijama Odjela pedijatrije izvršena krađa 400 KM, vlasništvo B.H. (1998) iz Zenice.

Za izvršenje krivičnog djela “Krađa” osumnjičen je R.S. (1980) iz Prijedora. Po prijavi događaja na lice mjesta izašli su policijski službenici koji su osumnjičenog lišili slobode, nakon čega je zadržan u prostorijama za zadržavanje.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac, a policija nastavlja daljnji rad na dokumentovanju ovog krivičnog djela.