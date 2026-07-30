Dan žalosti u USK povodom smrti generala Armije RBiH Ramiza Drekovića
Dan žalosti u USK povodom smrti generala Armije RBiH Ramiza Drekovića
Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je odluku da je danas na području ovog kantona Dan žalosti na području kantona, povodom smrti penzionisanog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića.
Odluka je donesena na sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, koja je održana jučer u Bihaću.
Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić potvrdio je da je odluka usvojena na današnjoj sjednici Vlade.
Vlada je donijela odluku da se 30. juli proglasi Danom žalosti, a tog dana bit će klanjana dženaza i obavljen ukop generala Armije RBiH Ramiza Drekovića, koji je preminuo 28. jula u 71. života godini nakon teške bolesti.
Dan žalosti obilježit će se isticanjem zastava na pola koplja na zgradama institucija Unsko-sanskog kantona, u skladu s važećim propisima.
Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je odluku da je danas na području ovog kantona Dan žalosti na području kantona, povodom smrti penzionisanog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića.
Odluka je donesena na sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, koja je održana jučer u Bihaću.
Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić potvrdio je da je odluka usvojena na današnjoj sjednici Vlade.
Vlada je donijela odluku da se 30. juli proglasi Danom žalosti, a tog dana bit će klanjana dženaza i obavljen ukop generala Armije RBiH Ramiza Drekovića, koji je preminuo 28. jula u 71. života godini nakon teške bolesti.
Dan žalosti obilježit će se isticanjem zastava na pola koplja na zgradama institucija Unsko-sanskog kantona, u skladu s važećim propisima.
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