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Dan žalosti u USK povodom smrti generala Armije RBiH Ramiza Drekovića

Dan žalosti u USK povodom smrti generala Armije RBiH Ramiza Drekovića

Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je odluku da je danas na području ovog kantona Dan žalosti na području kantona, povodom smrti penzionisanog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića.

Odluka je donesena na sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, koja je održana jučer u Bihaću.

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Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić potvrdio je da je odluka usvojena na današnjoj sjednici Vlade.

Vlada je donijela odluku da se 30. juli proglasi Danom žalosti, a tog dana bit će klanjana dženaza i obavljen ukop generala Armije RBiH Ramiza Drekovića, koji je preminuo 28. jula u 71. života godini nakon teške bolesti.

Dan žalosti obilježit će se isticanjem zastava na pola koplja na zgradama institucija Unsko-sanskog kantona, u skladu s važećim propisima.

Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je odluku da je danas na području ovog kantona Dan žalosti na području kantona, povodom smrti penzionisanog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića.

Odluka je donesena na sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, koja je održana jučer u Bihaću.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 28.07.2026
Dolazak preživjelih planinara do kraja sedmice, njihove kolege otputovale u Rusiju
Zeničko-dobojski kanton 28.07.2026
U Federaciji BiH danas Dan žalosti zbog tragičnog gubitka pet planinara
Nermin Nikšić
Zenica 26.07.2026
Nikšić: Vlada FBiH će proglasiti Dan žalosti i osigurati transport tijela stradalih planinara iz Rusije

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić potvrdio je da je odluka usvojena na današnjoj sjednici Vlade.

Vlada je donijela odluku da se 30. juli proglasi Danom žalosti, a tog dana bit će klanjana dženaza i obavljen ukop generala Armije RBiH Ramiza Drekovića, koji je preminuo 28. jula u 71. života godini nakon teške bolesti.

Dan žalosti obilježit će se isticanjem zastava na pola koplja na zgradama institucija Unsko-sanskog kantona, u skladu s važećim propisima.

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IzvorN1

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