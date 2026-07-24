Federalni ministar zatražio hitan inspekcijski nadzor nakon otkaza 18 radnika Bošnjaka u mostarskom preduzeću

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona zahtjev za provođenje hitnog inspekcijskog nadzora u JP Komunalno d.o.o. Mostar, nakon informacija o otkazima ugovora o radu za 18 radnika tog javnog preduzeća, saopćeno je iz Ministarstva.

Zahtjev je upućen na osnovu dopisa Samostalnog sindikata radnika komunalne privrede Federacije Bosne i Hercegovine, u kojem su iznesene ozbiljne sumnje u zakonitost provedenih postupaka.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić zatražio je da nadležna inspekcija, u okviru svojih zakonskih ovlaštenja, izvrši nadzor nad primjenom odredbi Zakona o radu FBiH, uključujući inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa, zakonitosti postupka otkazivanja ugovora o radu, provođenja disciplinskih postupaka, poštivanja prava radnika na izjašnjenje i odbranu, blagovremenog uručenja akata, primjene kolektivnih ugovora i drugih propisa iz oblasti rada, kao i ispunjavanja obaveza poslodavca prema sindikatu i radničkom vijeću, ukoliko su bile primjenjive u konkretnom slučaju.

U dopisu Sindikata navodi se da radnicima, prema raspoloživim informacijama, nije bilo omogućeno ostvarivanje prava na odbranu, da nisu uredno pozivani na disciplinske rasprave niti im je blagovremeno dostavljena dokumentacija na osnovu koje su vođeni postupci.

Također, u navedenom dopisu ukazuje se na navode da su pojedini radnici odjavljeni iz sistema obaveznog osiguranja prije okončanja postupaka i prije urednog uručenja odluka o otkazu, kao i da Sindikat nije konsultovan u postupku koji se odnosi na veći broj zaposlenika, iako za to postoji zakonska obaveza.

“Ministarstvo rada i socijalne politike očekuje da će nadležna inspekcija hitno utvrditi sve činjenice i okolnosti ovog slučaja te, ukoliko se potvrde navodi o povredama Zakona o radu, poduzeti mjere iz svoje nadležnosti. Zaštita prava svakog radnika, zakonitost postupanja poslodavaca i sprečavanje bilo kakvog oblika diskriminacije predstavljaju obavezu institucija i temelj pravne sigurnosti u Federaciji BiH”, zaključio je ministar Delić.