U Bosni sutra oblačno sa kišom prijepodne, u Hercegovini sunčano

Sutra u Bosni jutro i dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti.
U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblanost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni.
U Sarajevu prijepodne će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslijepodne se očekuje smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 21 stepen, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.
U Bosni i Hercegovini danas je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi.
Temperature zraka u 14.00 sati: Bjelašnica 10; Ivan-sedlo 19; Sokolac 20; Sarajevo 23; Livno, Srebrenica 24; Bugojno 25; Tuzla, Zvornik 26; Bihać, Zenica 27; Bijeljina, Doboj, Sanski Most, Trebinje 28; Banja Luka 29 i Mostar 32 stepena.
Sutra u Bosni jutro i dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti.
U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblanost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni.
U Sarajevu prijepodne će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslijepodne se očekuje smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 21 stepen, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.
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