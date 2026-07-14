OHR nakon sjednice PIC-a: Crishock ostaje na funkciji visokog predstavnika do daljnjeg

Nakon što je jutrošnja sjednica Vijeća za implementaciju mira (PIC) završena bez usaglašenog imena za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, iz OHR-a su se oglasili zvaničnim saopćenjem kojim je potvrđeno da Louis Crishock ostaje vršilac dužnosti do daljnjeg.

Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC SBA) na današnjem sastanku potvrdili su svoju opredijeljenost da što je prije moguće imenuju zajednički prihvatljivog kandidata za novog visokog predstavnika u našoj zemlji.

“Do postizanja takvog dogovora, ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira su konstatirali, bez primjedbi, da vršilac dužnosti visokog predstavnika Louis Crishock nastavlja provoditi mandat OHR-a, u skladu sa saopćenjem ambasadora zemalja članica Upravnog odbora PIC-a od 30. juna 2026. godine”, navodi se u kratkom saopćenju.

Ova zvanična potvrda OHR-a dolazi nakon što je sjednica PIC-a brzo završena bez konkretnog dogovora, izuzev zaključka da će se pokušaji izbora nastaviti.

Kako saznaje Klix, na današnjoj sjednici nije zvanično predloženo ime Petera Sorensena kao kandidata za visokog predstavnika, o čemu se u diplomatskim krugovima intenzivno govorilo prethodnih dana. Također, nije postignut dogovor ni o odranije poznatim kandidatima, Antoniju Zanardiju Landiju i Reneu Troccazu.

Zemlje Evropske unije sada pred sobom imaju zadatak da u narednim danima pronađu i usaglase treći, potpuno novi prijedlog za visokog predstavnika, koji će imati i podršku Sjedinjenih Američkih Država. Iako se na nivou država članica EU već razmatraju određena imena, nijedan prijedlog još nije zvanično stigao pred PIC.

Članice PIC-a dogovorile su održavanje hitnog sastanka odmah nakon što ime novog kandidata bude poznato i zvanično predloženo. Evropska unija se nada da će tokom naredne sedmice uspjeti postići unutrašnji kompromis o trećem kandidatu. Do tada, funkciju prvog čovjeka međunarodne zajednice u BiH u punom kapacitetu nastavlja obavljati američki diplomata Louis Crishock.