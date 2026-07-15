Zenički Trg Alije Izetbegovića poprima svoj novi izgled, radovi bi mogli biti završeni prije planiranog roka

Radovi na rekonstrukciji Trga Alije Izetbegovića odvijaju se znatno brže od planirane dinamike, a prema izvještaju o progresu radova, projekat bi mogao biti završen najmanje tri mjeseca prije ugovorenog roka.

Rekonstrukcija je zvanično počela u februaru ove godine, uz ugovoreni rok izvođenja od 11 mjeseci, a od tada je ostvaren značajan napredak u odnosu na prvobitni dinamički plan.

Prema posljednjim informacijama, završeni su svi zemljani radovi, kao i ugradnja kompletne podzemne infrastrukture, a na gradilište su početkom mjeseca počele pristizati i prve isporuke završnih betonskih ploča iz Lučkog, čime su stvoreni uslovi za početak naredne, ključne faze projekta.

Iako je prvobitnim planom bilo predviđeno da popločavanje trga počne tek u septembru, radovi na postavljanju završnih betonskih ploča, zajedno s ugradnjom javne rasvjete, započinju već sredinom jula, dok su pretpostavke da će faza popločavanja trajati približno tri mjeseca.

Nakon završetka ugradnje betonskih ploča uslijedit će postavljanje urbanog mobilijara, montaža rasvjetnih tijela te izvođenje preostalih pratećih radova.

Ukoliko ne bude nepredviđenih okolnosti ili nepovoljnih vremenskih prilika, završetak kompletne rekonstrukcije Trga Alije Izetbegovića očekuje se krajem oktobra 2026. godine, što bi značilo da će projekat biti okončan najmanje tri mjeseca prije ugovorenog roka.

Izvođač radova je Konzorcij”Komgrad ZE”kao nosilac projekta, zajedno sa firmom”GPD Teling”iz Travnika, a vrijednost projekta je tri miliona KM.