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Protest radnika Toplane Zenica, traže deblokadu računa

Protest radnika Toplane Zenica, traže deblokadu računa

Foto: BHRT/Elma Šut-Karalić

Radnici preduzeća “Toplana Zenica“ danas protestuju, jer je račun kompanije blokiran nakon poteza grupacije Pavgord, koja je preuzela kredit kod ASA banke, zbog čega su isplata plata i izvršavanje drugih finansijskih obaveza dovedeni u pitanje.

Nih 50-ak uposlenih ne mogu dobiti plate, a upozoravaju da bi posljedice mogle osjetiti i građani, jer je Toplana ključna za funkcionisanje sistema daljinskog grijanja. Ističu da je ovo preduzeće od vitalnog značaja i za eventualno ponovno pokretanje integralne proizvodnje u Novoj Željezari Zenica.

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Poručuju da su se na protest odlučili jer, kako kažu, više nemaju izbora. Navode da je kompaniju već napustilo 15 stručnih radnika i upozoravaju da bi nastavak odlaska kadra mogao ozbiljno ugroziti pripreme za novu sezonu grijanja.

Traže hitnu reakciju i deblokadu računa, upozoravajući da će, ukoliko rješenje izostane, biti primorani na radikalnije sindikalne korake, pa čak i kolektivni otkaz.

Ostaje da se vidi hoće li današnji protest rezultirati konkretnim odgovorima nadležnih, jer vremena do početka grejne sezone ima sve manje, a radnici poručuju da više nisu spremni čekati.

Radnici preduzeća “Toplana Zenica“ danas protestuju, jer je račun kompanije blokiran nakon poteza grupacije Pavgord, koja je preuzela kredit kod ASA banke, zbog čega su isplata plata i izvršavanje drugih finansijskih obaveza dovedeni u pitanje.

Nih 50-ak uposlenih ne mogu dobiti plate, a upozoravaju da bi posljedice mogle osjetiti i građani, jer je Toplana ključna za funkcionisanje sistema daljinskog grijanja. Ističu da je ovo preduzeće od vitalnog značaja i za eventualno ponovno pokretanje integralne proizvodnje u Novoj Željezari Zenica.

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Poručuju da su se na protest odlučili jer, kako kažu, više nemaju izbora. Navode da je kompaniju već napustilo 15 stručnih radnika i upozoravaju da bi nastavak odlaska kadra mogao ozbiljno ugroziti pripreme za novu sezonu grijanja.

Traže hitnu reakciju i deblokadu računa, upozoravajući da će, ukoliko rješenje izostane, biti primorani na radikalnije sindikalne korake, pa čak i kolektivni otkaz.

Ostaje da se vidi hoće li današnji protest rezultirati konkretnim odgovorima nadležnih, jer vremena do početka grejne sezone ima sve manje, a radnici poručuju da više nisu spremni čekati.

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IzvorBHRT/Elma Šut-Karalić

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