Španija savladala Francusku i izborila finale Svjetskog prvenstva
Španija savladala Francusku i izborila finale Svjetskog prvenstva
Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista Svjetskog prvenstva 2026. godine nakon što je večeras u polufinalnom susretu, odigranom na Dallas Stadiumu u Arlingtonu, savladala Francusku rezultatom 2:0.
Španci su poveli u 22. minuti. Lamine Yamal je oboren u kaznenom prostoru, a sudija je pokazao na bijelu tačku. Odgovornost je preuzeo Mikel Oyarzabal i sigurnim udarcem savladao francuskog golmana Mikea Maignana.
Francuska je nakon primljenog pogotka pokušala preuzeti inicijativu, ali nije uspjela ozbiljnije ugroziti dobro organizovanu špansku odbranu. Reprezentacija Španije kontrolisala je posjed lopte i strpljivo čekala priliku da riješi pitanje pobjednika.
To se dogodilo u 58. minuti, kada je Pedro Porro završio lijepu akciju svoje ekipe i pogodio za 2:0. Francuzi su do kraja pokušavali vratiti neizvjesnost, ali su njihovi napadi uglavnom bili bez konkretnog završetka, dok je golman Unai Simón sačuvao svoju mrežu.
Španija je tako izborila svoje drugo finale svjetskih prvenstava. Jedini naslov prvaka svijeta osvojila je 2010. godine u Južnoj Africi, kada je u finalu pobijedila Nizozemsku.
Protivnika u borbi za titulu Španci će dobiti nakon drugog polufinalnog susreta, u kojem se u srijedu sastaju Argentina i Engleska.
Finale Svjetskog prvenstva bit će odigrano u nedjelju, 19. jula, dok će Francuska dan ranije nastupiti u utakmici za treće mjesto.
Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista Svjetskog prvenstva 2026. godine nakon što je večeras u polufinalnom susretu, odigranom na Dallas Stadiumu u Arlingtonu, savladala Francusku rezultatom 2:0.
Španci su poveli u 22. minuti. Lamine Yamal je oboren u kaznenom prostoru, a sudija je pokazao na bijelu tačku. Odgovornost je preuzeo Mikel Oyarzabal i sigurnim udarcem savladao francuskog golmana Mikea Maignana.
Francuska je nakon primljenog pogotka pokušala preuzeti inicijativu, ali nije uspjela ozbiljnije ugroziti dobro organizovanu špansku odbranu. Reprezentacija Španije kontrolisala je posjed lopte i strpljivo čekala priliku da riješi pitanje pobjednika.
To se dogodilo u 58. minuti, kada je Pedro Porro završio lijepu akciju svoje ekipe i pogodio za 2:0. Francuzi su do kraja pokušavali vratiti neizvjesnost, ali su njihovi napadi uglavnom bili bez konkretnog završetka, dok je golman Unai Simón sačuvao svoju mrežu.
Španija je tako izborila svoje drugo finale svjetskih prvenstava. Jedini naslov prvaka svijeta osvojila je 2010. godine u Južnoj Africi, kada je u finalu pobijedila Nizozemsku.
Protivnika u borbi za titulu Španci će dobiti nakon drugog polufinalnog susreta, u kojem se u srijedu sastaju Argentina i Engleska.
Finale Svjetskog prvenstva bit će odigrano u nedjelju, 19. jula, dok će Francuska dan ranije nastupiti u utakmici za treće mjesto.
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