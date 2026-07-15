Rast cijene nafte najavljuje novo poskupljenje goriva u BiH

Novo komplikovanje krize na Bliskom istoku i strah od inflacije, natjerali su berze da nastave trend koji je započeo prije 20-ak dana.

Novi rast cijena goriva izvjestan je u Bosni i Hercegovini nakon što su u posljednjih mjesec i po dana cijene pale za jednu marku.

Energetski stručnjaci vjeruju da bi realan rast mogao biti između 5 i 7 feninga po litri, što i dalje ne znači novi skok preko psihološke granice od tri marke po litri.

ALMIR BEĆAREVIĆ, stručnjak za energetiku

“U ovom trenuku cijene su ispod 3 KM, može se desiti na određenim benzinskim pumpama i preko 3KM ali realnija je ova cijena od 2,70 do 2,90”.

Pitanje koje se nameće pri pogledu na kretanje globalnih cijena nafte i goriva na bezninskim pumpama tokom godine jeste iz kog razloga rast cijena u stopu prate distributeri, a snižavanje cijena ide znatno sporije.

Uzrok su, kažu stručnjaci, transportni troškovi i troškovi rafinerijske obrade, koji u ovom trenutku rastu. Sprečavanje nerealnog rasta cijena goriva zadatak je inspekcije.

Sitaucija je, uvjeravaju, stabilnija nego u martu kada su trgovce kaznili sa ukupno 860 hiljada maraka.

DUŠANKA NIKOLIĆ, glasnogovornica Inspektorata RS

“Tržišna inspekcija nastavlja sa kontinuiranim nadzorom formiranja cijena goriva i trgovci su obavezni da se pridružavaju marži koje su propisane odlukom Vlade RS u cilju zaštite životnog standarda građana.”

Vlada je nedavno produžila rok o subvencionisanju 10 feniнga po litri goriva do polovine avgusta. Mjeru primjenjuje 45 različitih distributera u ovom entitetu.

U Federaciji BiH primjenjuje se ograničenje marži. Stalne promjene cijena goriva negativno utiču na poslovanje privrednika. Testiranje prilagodljivosti ekonomije sve je češće.

SAŠA GRABOVAC, Udruženje ekonomista SWOT

“Sigurno uvijek u svom planiranju ostavljaju određeni dio rezerve za moguća poskupljenja otuda potiče ono čuveno pitanje kako kad cijene energenata padaju, svi oni proizvodi čije se cijene vežu za cijenu energenata ne pojeftinjuju po automatizmu.”

Trenutna razmjena vojnih udara između Irana i američke vojske i najave o potpunom zatvaranju ili naplati prolaza tankera kroz Hormuški moreuz ne idu u prilog nadanjima da bi cijene goriva uskoro mogle stagnirati ili padati.