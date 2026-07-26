Mesud Pezer s 20.04 m osvojio novi naslov seniorskog prvaka BiH u bacanju kugle

Sportsко-rekreativni centar „9. januar“u Rogatici ovog je vikenda domaćin Prvenstva Bosne i Hercegovine u atletici za senior(k)e, na kojem nastupa 145 takmičara i takmičarki.

Stadion u Rogatici jedini je certificiran u BiH za takmičenja, ali su takmičenja u bacanju kladiva i skoku s motkom jučer održana na Atletskom stadionu Koševo u Sarajevu.

S preskočenih 4.85 metara u konkurenciji muškaraca pobijedio je i državni prvak postao Arian Milicija (AK Sarajevo Sarajevo – SAS), a kod žena Maisa Kuštrić (SAS) s preskočenih 1.80 m.

U bacanju kladiva Samir Vilić (SAS) je pobijedio s 49.32 m, a u konkurenciji žena s hicem od 44.90 m Najla Prašljivić (SAS).

Prvaci i rezultati u ostalim disciplinama: SENIORKE: 100 m: 1. Ajla Reizbegović (Sloboda Tehnograd Tuzla – SLT) 12.21; 1.500 m: 1. Alma Hrnjić Zubača (Marathon Sarajevo – MAS) 4:47.64; 400 m: 1. Nika Popić (Borac BL – BOB) 59.33; 100 m pr.: 1. Maša Garić (NGS) 14.25; Disk: 1. Dženita Gusinac (SAS) 41.84 m; 3.000 m stipl: 1. Ena Bećirović (SLT) 12:41.21; Troskok: 1. Lamija Tahmaz (SAS) 11.80 m; 5.000 m: 1. Ana Božić (Prnjavor – PRP) 21:19.93; 400 m pr.: 1. Maša Garić (NGS) 58.59; Koplje: 1. Anja Stević (Atletik) 38.39 m; 800 m: 1. Farah Abdić (Krajišnik) 2:29.59; 3.000 m: 1. Ana Božić (PRP) 11:47.24; Kugla: 1. Zerina Bešlija (NGS) 14.88 m; Dalj: 1. Emina Omanović (SAS) 5.60 m.

SENIORI: 100 m: 1. Bakir Musić (SLT) 10.58 (SLT), Koplje: 1. Dejan Mileusnić (Zenica Zenica – ZEZ) 62.98); Dalj: 1. Samir Hodžić (Novi Grad Sarajevo – NGS) 6.77 m; Vis: 1. Harun Šaćirbegović (ZEZ) 2.05 m; 1.500 m: 1. Mlađen Samardžić (Marathon Brčko – MAB) 3:58.71; 400 m: 1. Bakir Musić (SLT) 47.86; Kugla: 1. Mesud Pezer (ZEZ) 20.04 m; 3.000 m: 1. Uroš Gutić (Invictus) 8:53.12; 4×400 m – mix: 1. SLT – A (Abedin Mujezinović, Ena Bećirović, Amer Bećirović, Amna Selimović) 3:48.61; Troskok: 1. Ali Šabeta (SAS) 13.80m; 400 m pr.: 1. Ammar Karaman (SAS) 55.87; 800 m: 1. Abedin Mujezinović (SLT) 1:52.26; 3.000 m stipl: 1. Berin Mušanović (Bosna) 10:26.94; Disk: Voislav Grubiša (MAB) 50.10 m; 5.000 m: 1. Mlađen Samardžić (Marathon – MAB) 14.30.92; 4×100 m- mix: 1. Borac BL -A 46.92.