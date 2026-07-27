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Nastavljeni radovi na drugoj fazi izgradnje zatvorenog olimpijskog bazena u Zenici (FOTO)

Nastavljeni radovi na drugoj fazi izgradnje zatvorenog olimpijskog bazena u Zenici (FOTO)

Nakon okončanja žalbenog postupka u procesu javne nabavke, potpisan je ugovor za izvođenje radova druge faze izgradnje zatvorenog olimpijskog bazena sa pratećim sadržajima, čime su stvoreni uslovi za nastavak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih sportskih projekata u Zenici.

Konzorcij kompanija “Fuel Boss” Zenica, “ITC” Zenica, “PRO TEAM” Sarajevo i “NIVETO” Zagreb u drugoj fazi projekta izvodit će završne građevinske i zanatske radove, elektro, mašinske i vodovodne instalacije, ugradnju bazenske tehnike, kao i kompletno opremanje objekta kako bi ispunio sve uslove za stavljanje u funkciju. Rok za završetak radova je 14 mjeseci.

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Istovremeno, Grad Zenica će, s ciljem racionalizacije troškova budućeg održavanja kompleksa, raspisati javnu nabavku za izgradnju fotonaponske elektrane, kao i javnu nabavku za izgradnju pratećih objekata koji će zajedno sa zatvorenim i otvorenim bazenom činiti potpuno funkcionalan sportsko-rekreativni kompleks.

Ranije je raspisana i javna nabavka za izgradnju aquaparka, a njena realizacija očekuje se nakon okončanja postupka javne nabavke i potpisivanja ugovora sa odabranim izvođačem radova.

Podsjećamo, u prvoj fazi projekta izgrađena je armirano-betonska konstrukcija objekta, izvedeni su temeljni radovi te dio potrebnih instalacija, čime je stvorena kvalitetna osnova za nastavak izgradnje.

Cilj je što skorije okončanje radova kako bi građani Zenice, sportski klubovi, rekreativci i učenici dobili moderan zatvoreni olimpijski bazen koji će omogućiti kvalitetnije uslove za treninge, takmičenja i razvoj plivačkog sporta.

Završetkom druge faze Zenica će dobiti savremen sportski objekat koji će, osim što će služiti svakodnevnim potrebama građana, ispunjavati uslove za organizaciju domaćih i međunarodnih plivačkih takmičenja. Time će biti značajno unaprijeđena sportska infrastruktura grada te obogaćena ponuda sadržaja namijenjenih rekreaciji, sportu i zdravom načinu života.

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Nakon okončanja žalbenog postupka u procesu javne nabavke, potpisan je ugovor za izvođenje radova druge faze izgradnje zatvorenog olimpijskog bazena sa pratećim sadržajima, čime su stvoreni uslovi za nastavak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih sportskih projekata u Zenici.

Konzorcij kompanija “Fuel Boss” Zenica, “ITC” Zenica, “PRO TEAM” Sarajevo i “NIVETO” Zagreb u drugoj fazi projekta izvodit će završne građevinske i zanatske radove, elektro, mašinske i vodovodne instalacije, ugradnju bazenske tehnike, kao i kompletno opremanje objekta kako bi ispunio sve uslove za stavljanje u funkciju. Rok za završetak radova je 14 mjeseci.

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Istovremeno, Grad Zenica će, s ciljem racionalizacije troškova budućeg održavanja kompleksa, raspisati javnu nabavku za izgradnju fotonaponske elektrane, kao i javnu nabavku za izgradnju pratećih objekata koji će zajedno sa zatvorenim i otvorenim bazenom činiti potpuno funkcionalan sportsko-rekreativni kompleks.

Ranije je raspisana i javna nabavka za izgradnju aquaparka, a njena realizacija očekuje se nakon okončanja postupka javne nabavke i potpisivanja ugovora sa odabranim izvođačem radova.

Podsjećamo, u prvoj fazi projekta izgrađena je armirano-betonska konstrukcija objekta, izvedeni su temeljni radovi te dio potrebnih instalacija, čime je stvorena kvalitetna osnova za nastavak izgradnje.

Cilj je što skorije okončanje radova kako bi građani Zenice, sportski klubovi, rekreativci i učenici dobili moderan zatvoreni olimpijski bazen koji će omogućiti kvalitetnije uslove za treninge, takmičenja i razvoj plivačkog sporta.

Završetkom druge faze Zenica će dobiti savremen sportski objekat koji će, osim što će služiti svakodnevnim potrebama građana, ispunjavati uslove za organizaciju domaćih i međunarodnih plivačkih takmičenja. Time će biti značajno unaprijeđena sportska infrastruktura grada te obogaćena ponuda sadržaja namijenjenih rekreaciji, sportu i zdravom načinu života.

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IzvorZenit.ba

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