Teška krađa u zeničkom naselju Pehare, iz tekije ukraden alat i 1.800 KM

U zeničkom naselju Pehare proteklog vikenda izvršena je teška krađa u vjerskom objektu – tekiji, potvrđeno je iz Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Prema informacijama MUP-a ZDK, u nedjelju, 26. jula, u 9:25 sati dežurnoj službi Policijske stanice Centar obratio se S.DŽ. iz Zenice i prijavio da je u periodu od 25. jula od 18:00 sati do trenutka prijave nepoznata osoba ili više njih provalila u vjerski objekt.

Tom prilikom otuđeni su građevinski alat te kofer u kojem se nalazio novac u iznosu od 1.800 KM.

Na mjestu događaja uviđaj su obavili pripadnici uviđajne ekipe Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave I, a o svemu je upoznat i dežurni tužilac.

Policija nastavlja rad na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela i pronalasku počinioca.