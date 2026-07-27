Rezultati četverodnevne akcije MUP-a ZDK: Sankcionisan 91 vozač pod utjecajem alkohola

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su u periodu od 23.07. do 26.07.2026. godine preduzimali pojačane mjere i radnje s ciljem suzbijanja kriminaliteta, održavanja javnog reda i mira te unaprijeđenja stanja sigurnosti u saobraćaju.

Tom prilikom je u 10 slučajeva zadokumentovano krivično djelo “Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga”. U jednom slučaju je zadokumentovano krivično djelo “Krivotvorenja isprave”.

Kada se radi o javnom redu i miru, policijski službenici su u prekršaju uživanja opojnih droga na javnom mjestu zatekli 23 lica koji su sankcionisani po Zakonu o javnom redu i miru Zeničko-dobojskog kantona. Prema važećim gradskim/općinskim odlukama o javnom redu i miru je sankcionisano 10 lica, dok je prema Zakonu o nošenju, držanju oružja i municije Zeničko-dobojskog kantona izdat 1 prekršajni nalog. U prosjačenju na javnom mjestu je zatečeno i sankcionisano 9 osoba.

Obzirom da je vožnja pod utjecajem alkohola jedan od glavnih uzroka nastanka saobraćajnih nezgoda, posebna pažnja prilikom sprovođenja akcije je posvećena kontroli vozača na prisustvo alkohola u organizmu. S tim u vezi, u toku provođenja akcije 91 vozač je zatečen da upravlja vozilom usljed nedozvoljene količine alkohola u organizmu za što što su isti sankcionisani. Osim toga, u navedenom periodu ukupno je kontrolisano 2117 vozača, izdato je ukupno 974 prekršajna naloga u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH. Zatečeno je i sankcionisano 14 vozača koji su upravljali vozilom bez položenog vozačkog ispita, 11 vozača je isključeno iz saobraćaja i sankcionisano jer su upravljali vozilom koje nema važeću registraciju, dok su 4 vozila isključena iz saobraćaja i sankcionisana zbog tehničke neispravnosti. Prilikom navedenih kontrola utvrđeno je da u saobraćaju upravljaju 2 vozača sa vozilima, koji su povratnici u činjenju težih prekršaja, te su tom prilikom vozila privremeno oduzeta.

Tokom provođenja pojačanih aktivnosti ukupno je oduzeto 14 različitih predmeta uključujući narkotička sredstva, vozila i dokumente.

Uprava policije će i u narednom periodu nastaviti sa planskim i pojačanim aktivnostima na zaštiti građana, očuvanju javnog reda i mira te povećanju sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.