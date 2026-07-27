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Otkazano obilježavanje Dana antifašističkog ustanka naroda BiH u Zenici

Otkazano obilježavanje Dana antifašističkog ustanka naroda BiH u Zenici

Foto: Arhiv

Udruženje antifašističkih boraca Narodno-oslobodilačkog raza (UABNOR) Grada Zenica i Savez udruženja antifašističkih boraca NOR-a (SUABNOR) Zeničko-dobojskog kantona obaviještavaju javnost da se otkazuju sve aktivnosti na obilježavanju 27.jula, Dana antifašističkog ustanka naroda BiH, s obzirom na to da je pristigla vijest o pogibiji njihovih sugrađana na planini Elbrus.

Manifestacija je bila zakazana za danas na Smetovima iznad Zenice.

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“S obzirom na okolnosti i veliku tugu, prije svega porodica stradalih, smatramo da je ovo jedina razumna odluka. Koristimo priliku da porodicama naših tragično stradalih sugrađana i planinara izrazimo svoje najdublje saučešće. Molimo građane i sve sudionike koji su planirali doći na Smetove da prihvate i razumiju ovo naše opravdanje”, naveli su u objavi UABNOR Grada Zenica i SUABNOR ZDK-a.

Udruženje antifašističkih boraca Narodno-oslobodilačkog raza (UABNOR) Grada Zenica i Savez udruženja antifašističkih boraca NOR-a (SUABNOR) Zeničko-dobojskog kantona obaviještavaju javnost da se otkazuju sve aktivnosti na obilježavanju 27.jula, Dana antifašističkog ustanka naroda BiH, s obzirom na to da je pristigla vijest o pogibiji njihovih sugrađana na planini Elbrus.

Manifestacija je bila zakazana za danas na Smetovima iznad Zenice.

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“S obzirom na okolnosti i veliku tugu, prije svega porodica stradalih, smatramo da je ovo jedina razumna odluka. Koristimo priliku da porodicama naših tragično stradalih sugrađana i planinara izrazimo svoje najdublje saučešće. Molimo građane i sve sudionike koji su planirali doći na Smetove da prihvate i razumiju ovo naše opravdanje”, naveli su u objavi UABNOR Grada Zenica i SUABNOR ZDK-a.

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IzvorZenit.ba

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