MUP ZDK: Pojačane aktivnosti policije na području Kantona rezultirale značajnim sigurnosnim rezultatima

U skladu sa izvršenim analizama i procjenama, u cilju unapređenja stanja sigurnosti u svim segmentima, sa nivoa Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona naložene su pojačane aktivnosti policije na području Kantona.

U vezi navedenog, u vremenskom periodu od 06. – 12. jula 2026. godine na području Zeničko-dobojskog kantona policijski službenici su nastavili pojačane aktivnosti na suzbijanju kriminaliteta, održavanju javnog reda i mira, unapređenju stanja sigurnosti u oblasti saobraćaja, te su ostvareni sljedeći rezultati:

U oblasti kriminaliteta evidentirano 22 slučajeva zloupotrebe opojnih droga, koje se odnose na posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga. Tokom navedenog perioda izvršeno je 8 pretresa, realizovana je 1 racija, te je evidentiran 1 slučaj nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija.

Kada je riječ o javnom redu i miru, policijski službenici su evidentirali 31 prekršaj uživanja opojnih droga na javnom mjestu, 21 prekršaj po općinskim odlukama, 19 prekršaja prosjačenja, te 3 prekršaja po Zakonu o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.

U oblasti saobraćaja, tokom kontrola sankcionisano je 20 vozača zbog obijesne vožnje, 16 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom opojnih droga, 1 vozača koji je odbio droga test, 69 vozača zbog vožnje vozilom pod uticajem alkohola, 32 vozača zbog upravljanja vozilom bez položenog vozačkog ispita, 12 vozača koja su upravljala vozilom za vrijeme trajanja zabrane upravljanja vozilom, 18 vozača zbog upravljanja vozilom bez važeće registracije vozila, 88 vozača zbog korištenja mobilnog telefona tokom vožnje, 74 vozača zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa, 33 vozača motocikala/mopeda/četverocikla, te su iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti isključena 59 vozila.

U okviru pojačanih i planskih aktivnosti na preveniranju posjedovanja i neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, kao i otkrivanju i procesuiranju lica koja se dovode u vezu sa zloupotrebom opojnih droga, službenici Policijske stanice Visoko su lišili slobode dva lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo “Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga”.

Naime, dana 10.07.2026. godine, u mjestu Gornji Poriječani, u Visokom od strane službenika Policijske stanice Visoko zaustavljeno je i kontrolisano putničko motorno vozilo marke “Audi” kojim je upravljalo lice S.N., rođeno 1992. godine, iz Kaknja, dok se kao suvozač u vozilu nalazilo lice A.A., rođeno 1999. godine, iz Visokog. Prilikom pregleda vozila i lica pronađena je određena količina materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu. Na osnovu naredbe Općinskog suda u Visokom, dana 10.07.2026. godine, izvršen je pretres navedenog vozila, pretres kuće i pomoćnih objekata u mjestu Grđevac, Visoko, koje koristi lice A.A., te pretres kuće i pomoćnih objekata u mjestu u mjestu Slapnica, Kakanj koje koristi lice S.N. kojom prilikom je pronađena određena količina materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu i jedno vatreno oružje – puška.

Zbog postojanja osnova sumnje da su lica S.N. i A.A. izvršila krivično djelo “Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga”, a lice S.N. i krivično djelo “Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija” lišeni su slobode i zadržani u prostorijama za zadržavanje gdje je nad istim zavedena kriminalistička obrada. Službenici Policijske stanice Visoko nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju navedenih krivičnih djela.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona će i u narednom periodu nastaviti sa planskim i pojačanim aktivnostima na unapređenju sigurnosti u svim segmentima, a ostvareni rezultati predstavljaju značajan iskorak u kontekstu preventivnog djelovanja, što i jeste jedna od najznačajnijih zakonskih zadaća i nadležnosti Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.