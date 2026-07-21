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Olujno nevrijeme u BiH pravi štetu stočarima: Gromovi u samo dva dana usmrtili više od 50 ovaca

Olujno nevrijeme u BiH pravi štetu stočarima: Gromovi u samo dva dana usmrtili više od 50 ovaca

Nevrijeme praćeno jakim grmljavinskim udarima, koje je u proteklim danima zahvatilo pojedine dijelove Bosne i Hercegovine (BiH), pričinilo je veliku materijalnu štetu domaćim poljoprivrednicima i stočarima.

U samo dva dana, udari groma usmrtili su više od 50 grla stoke na planinskim pašnjacima.

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Najnoviji slučaj zabilježen je danas na području Kupresa.

Tokom jakog grmljavinskog nevremena na planini Hrbina, udar groma pogodio je stado i usmrtio između 30 i 35 ovaca. Za lokalnog stočara ovo predstavlja ogromne gubitke od kojih će se teško oporaviti.

Ovo nije usamljen incident. Samo dva dana ranije, gotovo preslikana tragedija zadesila je i stočara s područja Han Pijeska.

U silovitom udaru groma na otvorenom pašnjaku stradalo je stado od 20 ovaca i četiri koze.

Pred stočarima u BiH je i dodatni problem, sigurno uklanjanje i zbrinjavanje uginule stoke uz nadzor veterinarskih inspekcija, kako bi se spriječila pojava zaraznih bolesti i sekundarne štete.

U narednim danima se u dijelovima BiH također prognozira olujno nevrijeme s grmljavinom što može predstavljati rizik po ispašu s obzirom na to da se ovce uslijed kiše prirodno sakrivaju ispod drveta.

Nevrijeme praćeno jakim grmljavinskim udarima, koje je u proteklim danima zahvatilo pojedine dijelove Bosne i Hercegovine (BiH), pričinilo je veliku materijalnu štetu domaćim poljoprivrednicima i stočarima.

U samo dva dana, udari groma usmrtili su više od 50 grla stoke na planinskim pašnjacima.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 21.07.2026
Zeničanka Ena Tabak predvodi reprezentaciju BiH na Evropskom ekipnom prvenstvu u Gruziji
Federalna Inspekcija
Zeničko-dobojski kanton 21.07.2026
FUZIP u opsežnoj kontroli otpadnih voda: Kažnjena 23 privredna subjekta sa više od 170.000 KM
Zeničko-dobojski kanton 20.07.2026
Ustavni sud BiH odlučivat će o ustavnosti Zakona o vanrednoj upravi u zeničkoj Željezari

Najnoviji slučaj zabilježen je danas na području Kupresa.

Tokom jakog grmljavinskog nevremena na planini Hrbina, udar groma pogodio je stado i usmrtio između 30 i 35 ovaca. Za lokalnog stočara ovo predstavlja ogromne gubitke od kojih će se teško oporaviti.

Ovo nije usamljen incident. Samo dva dana ranije, gotovo preslikana tragedija zadesila je i stočara s područja Han Pijeska.

U silovitom udaru groma na otvorenom pašnjaku stradalo je stado od 20 ovaca i četiri koze.

Pred stočarima u BiH je i dodatni problem, sigurno uklanjanje i zbrinjavanje uginule stoke uz nadzor veterinarskih inspekcija, kako bi se spriječila pojava zaraznih bolesti i sekundarne štete.

U narednim danima se u dijelovima BiH također prognozira olujno nevrijeme s grmljavinom što može predstavljati rizik po ispašu s obzirom na to da se ovce uslijed kiše prirodno sakrivaju ispod drveta.

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IzvorKlix.ba

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