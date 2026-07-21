Olujno nevrijeme u BiH pravi štetu stočarima: Gromovi u samo dva dana usmrtili više od 50 ovaca

Nevrijeme praćeno jakim grmljavinskim udarima, koje je u proteklim danima zahvatilo pojedine dijelove Bosne i Hercegovine (BiH), pričinilo je veliku materijalnu štetu domaćim poljoprivrednicima i stočarima.

U samo dva dana, udari groma usmrtili su više od 50 grla stoke na planinskim pašnjacima.

Najnoviji slučaj zabilježen je danas na području Kupresa.

Tokom jakog grmljavinskog nevremena na planini Hrbina, udar groma pogodio je stado i usmrtio između 30 i 35 ovaca. Za lokalnog stočara ovo predstavlja ogromne gubitke od kojih će se teško oporaviti.

Ovo nije usamljen incident. Samo dva dana ranije, gotovo preslikana tragedija zadesila je i stočara s područja Han Pijeska.

U silovitom udaru groma na otvorenom pašnjaku stradalo je stado od 20 ovaca i četiri koze.

Pred stočarima u BiH je i dodatni problem, sigurno uklanjanje i zbrinjavanje uginule stoke uz nadzor veterinarskih inspekcija, kako bi se spriječila pojava zaraznih bolesti i sekundarne štete.

U narednim danima se u dijelovima BiH također prognozira olujno nevrijeme s grmljavinom što može predstavljati rizik po ispašu s obzirom na to da se ovce uslijed kiše prirodno sakrivaju ispod drveta.