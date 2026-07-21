Paredes nije ni dobio crveni karton za udaranje španskih igrača, FIFA objasnila situaciju

Krovna kuća svjetskog nogometa FIFA priredila nam je još jednu konfuznu i bizarnu situaciju, potvrdivši da Leandro Paredes nije dobio crveni karton zbog udaranja španskih nogometaša.

Španija je u finalu Svjetskog prvenstva savladala Argentinu rezultatom 1:0, a argentinski igrači bili su veoma nervozni zbog poraza pa su se obračunali s protivničkim igračima.

Dok su Španci slavili, Argentinci su nasiljem pokušali da im to prekinu. Dominirao je Leandro Paredes, koji je bio agresivan i obračunao se s Ericom Garcijom i Gavijem.

Gavija je bacio na pod i krenuo ga udarati, ali je na svu sreću sve brzo smireno. No, nije dobio crveni karton, a FIFA je priznala da je u njenim informacionim sistemima napravljena greška.

Iako se pisalo da je Paredesa zbog ponašanja isključio sudija Slavko Vinčić, kasnije je potvrđeno da to nije bio slučaj jer nisu poduzete nikakve disciplinske mjere. Čak je i FIFA na svojim zvaničnim stranicama pisala da je Paredes dobio crveni karton.

Ipak, FIFA-in sistem za informisanje komentatora je pogrešno prijavio Paredesovo isključenje i potom je bio prisiljen izbrisati taj detalj.

Nije bilo poništenog crvenog kartona jer nije ni bilo crvenog kartona.

Ipak, to ne znači da će Paredes proći bez kazne. FIFA je pokrenula istragu o neredu, a disciplinski odbor upravnog tijela nakon utakmice imenovao je disciplinskog i etičkog tužioca da analizira šta se dogodilo.

Nakon što se analiza obavi, Paredesa definitivno čeka i teža kazna u odnosu na ono što bi mu donio jedan crveni karton. Oni koji su u to umiješani su u opasnosti od kažnjavanja, a Argentinski nogometni savez se potencijalno suočava s novčanom kaznom.

Svako ko bude proglašen krivim za nasilno ponašanje dobit će suspenziju od najmanje tri utakmice za nacionalni tim.