Vedad Mulalić je biciklom s ocem putovao od Berlina do Sarajeva: “Uspomena koju ćemo s ponosom prepričavati”

Biciklista Vedad Mulalić odlučio se na neobičan poduhvat te je sa svojim ocem putovao 12 dana biciklom od Berlina do Sarajeva. O svom iskustvu, utiscima i razlozima zbog kojih se upustio u ovu avanturu govorio je za Klix.ba.

Kako navodi, ideja o ovom putovanju nije nastala preko noći, već je sazrijevala godinama, još od perioda kada je živio u Irskoj.

“Originalna ideja je bila ruta od Dublina do Sarajeva, ali sam se ja u međuvremenu preselio u Berlin pa smo na kraju vozili od Berlina do Sarajeva. Kao posvetu prvobitnoj ideji smo stavili malu zastavu Irske na bicikl, pored bosanske. Kada sam predložio ideju tati, vodile su nas dvije ključne motivacije. Prva je bila želja da kreiramo jednu veliku, zajedničku priču, uspomenu koju ćemo s ponosom prepričavati. Druga, jednako važna motivacija, bila je prilika da provedemo kvalitetno vrijeme zajedno, otac i sin, kroz aktivnost koju obojica strastveno volimo. Željeli smo da taj period bude posvećen isključivo nama i našem zajedničkom izazovu”, rekao je Mulalić.

Govoreći o putovanju koje je prošao, Mulalić ističe da je bilo zahtjevno, kako fizički, tako i psihički.

“Višednevni format vožnje iz dana u dan, uz sav prtljag koji drastično mijenja težinu i upravljivost bicikla, predstavljao je veliki izazov. Za 12 dana vožnje prešli smo ukupno 1.355 kilometara uz 9.420 metara uspona. Konfiguracija terena, mnogo motornog saobraćaja na cesti, uz promjenjive vremenske uvjete često je testirala naše granice. Međutim, sve to smo uspjeli savladati zahvaljujući dugim i detaljnim fizičkim pripremama te preciznom planiranju svakog aspekta puta, od treninga do logistike ishrane i spavanja. Ono što cijelu priču čini posebnom je što moj otac ima 70 godina, dok ja imam 35 godina te smo se super dopunjavali u svakom pogledu”, poručio je.

“Putovanje nas je obogatilo na svakom nivou”

Ovaj biciklista ističe da je za njega i njegovog oca ovo bio prvi poduhvat ovakvog tipa s kojeg nose fenomenalne utiske.

“Vrijeme koje smo proveli zajedno bilo je apsolutno neprocjenjivo i izgrađivalo nas je na svakom kilometru. Puno smo uživali u ljepoti predjela kroz koje smo prolazili i u samom procesu putovanja. Otkrivanje novih gradova, susreti s ljudima i ta spoznaja da smo vlastitim snagama prešli toliki put učinili su ovo iskustvo nezaboravnim. To je putovanje koje nas je obogatilo na svakom nivou i definitivno je jedno od najpozitivnijih iskustava u našim životima”, kazao je.

Dodao je da je aktivan i zdrav život jako važan i da on živi na takav način.

“Nadamo se da ćemo ovom avanturom barem malo inspirisati i druge da budu što više aktivni i da provode vrijeme u prirodi i s ljudima do kojih im je stalo. Mi vjerujemo u važnost kretanja i brige o svom tijelu, jer to nije samo pitanje kondicije, već način da održimo bistar um i pozitivan stav. Iako smo primijetili veliku popularnost električnih bicikala, što je svakako korisna inovacija za svakodnevni gradski transport, mi ipak dajemo prednost tradicionalnom biciklizmu kada govorimo o fizičkom i mentalnom treningu koji donosi taj poseban osjećaj uloženog truda i zasluženog uspjeha”, poručuje.

Kada je riječ o planovima za naredni period, Mulalić navodi da mu je prioritet odmor te vrijeme provedeno s porodicom.

“Nastavljamo s našim redovnim fizičkim aktivnostima i treninzima koji nas i drže u formi. Ovako veliku i kompleksnu turu trenutno nemamo u planu, ali nikad se ne zna šta budućnost nosi, možda neki Tour de BiH uz dodatne saputnike”, rekao je na kraju razgovora za Klix.ba.