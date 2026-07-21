Predsjednik La Lige Tebas: FIFA uništava nogomet

Predsjednik španske La Lige Havijer Tebas optužio je FIFA-u da uništava nogometnu industriju i pozvao njenog predsjednika Đanija Infantina da podnese ostavku, ocijenivši da je njegova politika usmjerena isključivo na širenje Svjetskog prvenstva na štetu domaćih takmičenja.

U intervjuu za italijanski list La Gazetta delo Sport, Tebas je kritikovao i mogućnost proširenja Svjetskog prvenstva 2030. godine sa 48 na 64 reprezentacije.

“Povećanje broja reprezentacija nema nikakvog smisla. Nogometna industrija nije samo Svjetsko prvenstvo. Nacionalna takmičenja održavaju ovaj sport i stvaraju desetine hiljada radnih mjesta, a ona se žrtvuju zbog turnira koji traje 40 dana”, rekao je Tebas, prenosi dpa.

Dodao je da je potrebno smanjiti broj reprezentacija na završnim turnirima i više zaštititi nacionalna prvenstva.

Na pitanje da li bi Infantino trebao napustiti funkciju predsjednika FIFA-e, Tebas je odgovorio potvrdno.

“Mislim da je njegovo vrijeme prošlo. Međutim, ima podršku sistema i nacionalnih saveza. Nema ozbiljnog protivkandidata jer niko ne želi unaprijed izgubiti izbore. To pokazuje da je sistem ozbiljno narušen”, kazao je.

Tebas je ponovo otvorio pitanje suspenzije kazne američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu tokom Svjetskog prvenstva 2026.

“Imali su sreće što je Belgija eliminirala SAD, jer bi u suprotnom taj slučaj mogao koštati Infantina funkcije. Ovo je samo vrh ledenoga brijega. FIFA prilagođava pravila svojim, a ne interesima nogometa”, rekao je Tebas.

Kritikovao je i duge prekide tokom utakmica Svjetskog prvenstva, tvrdeći da su pauze za hidrataciju zapravo služile emitiranju reklama.

“Pauze za hidrataciju bile su izgovor za reklame. U stadionima u Dalasu, Los Anđelesu i Atlanti radila je klima i bilo je toliko hladno da sam morao obući džemper”, rekao je predsjednik La Lige.