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Kada će biti povećane boračke naknade u FBiH i za koliko?

Kada će biti povećane boračke naknade u FBiH i za koliko?

Novac
Foto: Ilustracija

Utvrđeno je uvećanje julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine za 3,5 posto. Postavlja se pitanje da li će u istom procentu biti uvećane i julske naknade za boračku populaciju. Te naknade borci bi dobili u augustu.

Kao što je poznato, penzije u Federaciji BiH se usklađuju dva puta godišnje. Parametri su prosječna plaća u FBiH i indeks potrošačkih cijena. Isti parametri se uzimaju i za boračke naknade koje se također usklađuju dva puta godišnje.

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“Tek kada bude objavljen zvaničan podatak od Federalnog zavoda za statistiku, a to je polovinom augusta, znat ćemo za koliko će biti uvećane boračke naknade. Dakle, boračka populacija može očekivati uvećane augustovske naknade u septembru i retroaktivno od jula”, rečeno je Faktoru u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Sada egzistencijalna naknada sa federalnog nivoa iznosi 6,20 KM po mjesecu provedenom u odbrani zemlje.

Prosječna invalidnina iznosi nekih 500 KM.

Utvrđeno je uvećanje julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine za 3,5 posto. Postavlja se pitanje da li će u istom procentu biti uvećane i julske naknade za boračku populaciju. Te naknade borci bi dobili u augustu.

Kao što je poznato, penzije u Federaciji BiH se usklađuju dva puta godišnje. Parametri su prosječna plaća u FBiH i indeks potrošačkih cijena. Isti parametri se uzimaju i za boračke naknade koje se također usklađuju dva puta godišnje.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Federalna Inspekcija
Zeničko-dobojski kanton 21.07.2026
FUZIP u opsežnoj kontroli otpadnih voda: Kažnjena 23 privredna subjekta sa više od 170.000 KM
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Zeničko-dobojski kanton 16.07.2026
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“Tek kada bude objavljen zvaničan podatak od Federalnog zavoda za statistiku, a to je polovinom augusta, znat ćemo za koliko će biti uvećane boračke naknade. Dakle, boračka populacija može očekivati uvećane augustovske naknade u septembru i retroaktivno od jula”, rečeno je Faktoru u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Sada egzistencijalna naknada sa federalnog nivoa iznosi 6,20 KM po mjesecu provedenom u odbrani zemlje.

Prosječna invalidnina iznosi nekih 500 KM.

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IzvorFaktor.ba

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