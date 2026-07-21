Kada će biti povećane boračke naknade u FBiH i za koliko?

Utvrđeno je uvećanje julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine za 3,5 posto. Postavlja se pitanje da li će u istom procentu biti uvećane i julske naknade za boračku populaciju. Te naknade borci bi dobili u augustu.

Kao što je poznato, penzije u Federaciji BiH se usklađuju dva puta godišnje. Parametri su prosječna plaća u FBiH i indeks potrošačkih cijena. Isti parametri se uzimaju i za boračke naknade koje se također usklađuju dva puta godišnje.

“Tek kada bude objavljen zvaničan podatak od Federalnog zavoda za statistiku, a to je polovinom augusta, znat ćemo za koliko će biti uvećane boračke naknade. Dakle, boračka populacija može očekivati uvećane augustovske naknade u septembru i retroaktivno od jula”, rečeno je Faktoru u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Sada egzistencijalna naknada sa federalnog nivoa iznosi 6,20 KM po mjesecu provedenom u odbrani zemlje.

Prosječna invalidnina iznosi nekih 500 KM.