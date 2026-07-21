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Zapadna Evropa zabilježila najtopliji juni u historiji mjerenja

Zapadna Evropa zabilježila najtopliji juni u historiji mjerenja

Zapadna Evropa zabilježila je u junu najviše prosječne temperature otkako postoje mjerenja, nakon intenzivnih toplotnih valova tokom kojih su oboreni brojni temperaturni rekordi, saopćila je Evropska komisija, pozivajući se na podatke službe Copernicus.

Temperature su u dijelovima Francuske i Njemačke dostizale vrijednosti i do devet stepeni Celzijusa iznad prosjeka, dok su samo Kipar i Malta imali temperature u granicama uobičajenih vrijednosti, navela je Komisija.

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Prosječna temperatura u zapadnoj Evropi iznosila je 20,74 stepena, što je 3,06 stepeni iznad prosjeka za period od 1991. do 2020. godine.

Time je premašen prethodni rekord iz juna 2025. godine, kada je temperatura bila 2,81 stepen iznad prosjeka.

Toplotni val koji je tokom druge polovine mjeseca zahvatio veliki dio zapadne i centralne Evrope doveo je do obaranja brojnih junskih, ali i pojedinih apsolutnih rekorda najviše dnevne temperature.

Izrazito visoke temperature zabilježene su u Francuskoj, Njemačkoj, Španiji, Italiji i zemljama Beneluksa, gdje su mjesečne vrijednosti bile između tri i pet stepeni iznad prosjeka.

Juni 2026. bio je drugi najtopliji juni zabilježen u Evropi, s prosječnom temperaturom od 19,14 stepeni, odnosno 1,78 stepeni iznad prosjeka. Topliji je bio samo juni 2019. godine.

Na globalnom nivou, protekli juni također je bio drugi najtopliji u historiji mjerenja, s prosječnom temperaturom od 16,54 stepena, što je 1,39 stepeni iznad procijenjenog predindustrijskog prosjeka.

Prosječna temperatura površine mora izvan polarnih područja iznosila je 20,86 stepeni i bila je najviša ikada zabilježena za juni.

“Klimatske promjene su već prisutne i osjećamo njihove posljedice”, poručila je Evropska komisija.

Zapadna Evropa zabilježila je u junu najviše prosječne temperature otkako postoje mjerenja, nakon intenzivnih toplotnih valova tokom kojih su oboreni brojni temperaturni rekordi, saopćila je Evropska komisija, pozivajući se na podatke službe Copernicus.

Temperature su u dijelovima Francuske i Njemačke dostizale vrijednosti i do devet stepeni Celzijusa iznad prosjeka, dok su samo Kipar i Malta imali temperature u granicama uobičajenih vrijednosti, navela je Komisija.

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Prosječna temperatura u zapadnoj Evropi iznosila je 20,74 stepena, što je 3,06 stepeni iznad prosjeka za period od 1991. do 2020. godine.

Time je premašen prethodni rekord iz juna 2025. godine, kada je temperatura bila 2,81 stepen iznad prosjeka.

Toplotni val koji je tokom druge polovine mjeseca zahvatio veliki dio zapadne i centralne Evrope doveo je do obaranja brojnih junskih, ali i pojedinih apsolutnih rekorda najviše dnevne temperature.

Izrazito visoke temperature zabilježene su u Francuskoj, Njemačkoj, Španiji, Italiji i zemljama Beneluksa, gdje su mjesečne vrijednosti bile između tri i pet stepeni iznad prosjeka.

Juni 2026. bio je drugi najtopliji juni zabilježen u Evropi, s prosječnom temperaturom od 19,14 stepeni, odnosno 1,78 stepeni iznad prosjeka. Topliji je bio samo juni 2019. godine.

Na globalnom nivou, protekli juni također je bio drugi najtopliji u historiji mjerenja, s prosječnom temperaturom od 16,54 stepena, što je 1,39 stepeni iznad procijenjenog predindustrijskog prosjeka.

Prosječna temperatura površine mora izvan polarnih područja iznosila je 20,86 stepeni i bila je najviša ikada zabilježena za juni.

“Klimatske promjene su već prisutne i osjećamo njihove posljedice”, poručila je Evropska komisija.

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IzvorFena

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