Alajbegovićev projektil protiv Katara u konkurenciji za gol turnira

Navijači Bosne i Hercegovine imaju priliku pomoći Kerimu Alajbegoviću da osvoji prestižnu nagradu za Hyundai Gol turnira na FIFA Svjetskom prvenstvu 2026.

Nakon pet sedmica vrhunskog nogometa, Svjetsko prvenstvo završeno je trijumfom Španije, koja je u finalu u New Yorku i New Jerseyju podigla pobjednički pehar.

Tokom turnira postignuto je čak 308 golova, a FIFA je među njima izdvojila 12 najljepših, koji su ušli u konkurenciju za nagradu za najbolji pogodak prvenstva.

Među odabranima nalazi se i reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović, zahvaljujući spektakularnom golu protiv Katara u grupnoj fazi, kada je u pobjedi Zmajeva od 1:0 fenomenalnim driblinzima izbacio dvojicu protivničkih igrača, a zatim snažnim udarcem s ruba kaznenog prostora zatresao mrežu.

Glasati za gol Alajbegovića možete na OVOM LINKU.

Pored Alajbegovića, za nagradu konkuriraju i Novozelanđanin Eliah Just (protiv Irana), Francuz Kylian Mbappé (protiv Senegala), Argentinac Lionel Messi (protiv Alžira), Haićanin Wilson Isidor (protiv Maroka), Japanac Daizen Maeda (protiv Švedske), Uzbekistanac Eldor Shomurodov (protiv DR Konga), Zelenortski reprezentativac Sidny Lopes Cabral (protiv Argentine), Norvežanin Erling Haaland (protiv Brazila), Argentinac Julián Álvarez (protiv Švicarske), Englez Jude Bellingham (protiv Francuske) i Španac Ferran Torres (protiv Argentine).

Glasanje traje do ponedjeljka, 27. jula, nakon čega će FIFA objaviti pobjednika izbora za najljepši gol Svjetskog prvenstva 2026.

Navijači Bosne i Hercegovine sada imaju priliku svojim glasovima podržati Alajbegovića i pomoći da ovo veliko priznanje stigne u našu zemlju.