Ustavni sud BiH odlučivat će o ustavnosti Zakona o vanrednoj upravi u zeničkoj Željezari

Ustavni sud Bosne i Hercegovine primio je, 6. jula 2026. godine, Zahtjev za ocjenu ustavnosti, Zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica d.o.o. Zenica, od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, s prijedlogom privremene mjere, potvrđeno je za portal Raport iz Ustavnog suda BiH.



Zahtjev je podnio Opštinski sud u Zenici.

“Općinski sud u Zenici je 15. jula odbio zahtjev Vlade FBiH za uvođenje vanredne uprave u Novu Željezaru Zenica i tada su u Rješenju ‘spomenuli’ da su uputili na ocjenu ustavnosti i Zakon o vanrednoj upravi, no nisu precizirali da li su u periodu prije toga dobili neki odgovor od Ustavnog suda BiH, odnosno da li je već bilo očitovanja o privremenoj mjeri kojom su tražili obustavu primjene zakona. Sada je jasno da će Ustavni sud BiH tek odlučivati o tome da li će uvažiti zahtjev za privremenom mjerom od Općinskog suda u Zenici do konačne odluke o tome da li je Zakon u skladu s Ustavom ili ne što je svakako važno i za pravne procese koji se još vode oko Željezare. Vlada Federacije BiH uložila je žalbu na odluku Općinskog suda u Zenici, pokušavajući kroz drugostepeni postupak na Kantonalnom sudu osporiti rješenje sudije Dine Aličića i nastaviti sa uvođenjem vanredne uprave u Željezari.”