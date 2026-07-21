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Saobraćajna nezgoda na autocesti A-1 kod Zenice, saobraćaj usporen

Saobraćajna nezgoda na autocesti A-1 kod Zenice, saobraćaj usporen

Stop Policija
Foto: Ilustracija

Na autocesti A-1, na dionici Lašva – Zenica jug, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo jedno putničko vozilo, potvrđeno je za Radio Zenit iz dežurnog Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Nezgoda se dogodila neposredno prije naplatnih kućica, a prema informacijama policije, u incidentu nije bilo povrijeđenih osoba.

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Zbog obavljanja uviđaja i uklanjanja vozila, saobraćaj se na ovom dijelu autoceste odvija usporeno, voznom trakom, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije.

Više informacija o uzroku saobraćajne nezgode bit će poznato nakon okončanja policijskog uviđaja.

Na autocesti A-1, na dionici Lašva – Zenica jug, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo jedno putničko vozilo, potvrđeno je za Radio Zenit iz dežurnog Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Nezgoda se dogodila neposredno prije naplatnih kućica, a prema informacijama policije, u incidentu nije bilo povrijeđenih osoba.

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Zbog obavljanja uviđaja i uklanjanja vozila, saobraćaj se na ovom dijelu autoceste odvija usporeno, voznom trakom, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije.

Više informacija o uzroku saobraćajne nezgode bit će poznato nakon okončanja policijskog uviđaja.

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IzvorZenit.ba

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