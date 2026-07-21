FUZIP u opsežnoj kontroli otpadnih voda: Kažnjena 23 privredna subjekta sa više od 170.000 KM

Federalni vodni inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) izvršili su u periodu od početka marta do kraja juna 2026. godine opsežne inspekcijske nadzore kod 69 privrednih subjekata radi kontrole realizacije dinamičkih planova ulaganja u skladu sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), kojim se podržava implementacija Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.

Cilj ovih aktivnosti je osigurati da privredni subjekti koji ispuštaju tehnološke otpadne vode provedu ulaganja neophodna za usklađivanje sa propisanim standardima zaštite voda i okoliša, čime se doprinosi očuvanju vodnih resursa, smanjenju zagađenja i odgovornijem upravljanju tehnološkim otpadnim vodama.

Izmjenama i dopunama navedene Uredbe donesenim u januaru 2024. godine, privrednim subjektima čije tehnološke otpadne vode nisu ispunjavale propisane granične vrijednosti emisija ostavljen je prijelazni period za realizaciju potrebnih ulaganja, s krajnjim rokom do 30. juna 2026. godine.

U tom periodu, privredni subjekti bili su obavezni izraditi detaljne dinamičke planove ulaganja koji su sadržavali aktivnosti, rokove i finansijska sredstva potrebna za izgradnju ili unapređenje sistema za prikupljanje, tretman i ispuštanje tehnoloških otpadnih voda.

Dinamički planovi su sastavni dio vodnih dozvola za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda, a njihova realizacija je jedan od ključnih uslova za izdavanje vodnih dozvola.

Kod 23 privredna subjekta koji nisu izvršili ni minimalnu realizaciju obaveza utvrđenih dinamičkim planovima, evidentirani su prekršaji koji podrazumijevaju izdavanje prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 170.500 KM.

Inspekcijski nadzori provedeni su na području Unsko-sanskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadnohercegovačkog i Bosansko-podrinjskog kantona, Kantona Sarajevo i Kantona 10 – Livno.

O izvršenim kontrolama sačinjen je detaljan izvještaj koji je dostavljen Federalnom ministarstvu okoliša i turizma radi daljnjeg postupanja i sačinjavanja nove informacije o implementaciji Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.

Podsjećamo, Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ranije su objavili Informaciju o implementaciji Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije za period februar 2024. –mart 2025. godina.

Federalni vodni inspektori će i u narednom periodu nastaviti s planskim i ciljanim inspekcijskim nadzorima radi praćenja primjene propisa iz oblasti zaštite voda i realizacije obaveza utvrđenih dinamičkim planovima ulaganja, s ciljem zaštite vodnih resursa i unapređenja stanja okoliša u FBiH.