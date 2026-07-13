Policija Brčkog provodi istragu o transparentu kojim se negira genocid u Srebrenici

Policija Brčko distrikta poduzela je sve mjere i radnje na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi s postavljenim transparentom s natpisom “Srebrenica nije genocid”, koji je postavljen na nadvožnjaku u Ulici braće Ćuskića u Brčkom.

Kako je priopćeno iz ove institucije, nadležne službe su tijekom vikenda, točnije 11. srpnja, reagirale na informacije objavljene u medijima koje su ukazivale na to da je na području Brčko distrikta osvanuo sporni natpis.

Odmah po saznanju za ovaj incident, nadležna tijela pokrenula su proceduru i izašla na teren kako bi se cijeli slučaj detaljno istražio i rasvijetlio.

“Policija Brčko distrikta BiH je odmah poduzela mjere i radnje na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi s predmetnim događajem, a po okončanju istih informirat ćemo javnost o navedenom”, navodi se u priopćenju iz Policije Brčko distrikta.