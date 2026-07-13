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Protest penzionisanih zeničkih rudara, nema penzije, a sada ne mogu ovjeriti ni zdravstvene knjižice

Protest penzionisanih zeničkih rudara, nema penzije, a sada ne mogu ovjeriti ni zdravstvene knjižice

Grupa prošle godine penzionisanih rudara Zavisnog društva Rudnici mrkog uglja Zenica okupila se danas ponovo ispred kapije preduzeća, kako bi izrazili nezadovoljstvo i protest zbog nemogućnosti ostvarivanja svojih prava.

Radi se o bivšim rudarima iz grupe od 27 penzionera, koji su uslove za penzionisanje stekli u prvih šest mjeseci prošle godine, u kojoj je penzionisano ukupno 47 radnika spomenutog preduzeća, a koji su također bez svojih zarađenih penzija.

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“Penzioner na čekanju”, kako za sebe kaže Semir Čajlaković, napominje da penziju čeka već 18 mjeseci.

– Nas 47 koji smo u penziju otišli u 2025. godini  danas ne možemo ovjeriti ni zdravstvene knjižice, ne možemo se liječiti, ne možemo podići terapiju, a svi smo mi ovde pod terapijom – ističe Čajlaković, te dodaje da jutros nije mogao ovjeriti ni knjižicu. Do sada su, napominje, makar mogli ovjeriti knjižicu.

– Nama je više došlo do grla. Izgubili smo sve. Od jutros ne mogu potvrditi knjižicu. Znači, ni onu terapiju, što je moram piti, ne mogu podići – kaže Čajlaković.

Novac za uplatu doprinosa i njihovo konačno penzionisanje, napominje, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je za 27 radnika uplatila  Poreznoj upravi FBiH.

– Jutros sam gledao taj spisak, da je uplaćeno Poreznoj, ali oni ne smiju rasknjižavati, zato što nije plaćeno zdravstveno. Mora Vlada FBiH u Službenom listu objaviti, da bi oni mogli dalje raditi – objašnajava Čajlaković.  Staž, kaže, nije uplaćivan 17 godina, mada su im doprinosi odbijani od plaće.

U febraru prošle godine penzionisani Ramiz Batal, kako ističe, je mjesec ranije bio na godišnjem odmoru, ali ni do sada ne zna na čemu je.

– Ovo je 101. put da smo došli ovdje. Do sada su nas malo podržavali, a ovaj put  smo prepušteni sami sebi. Znači, od Sindikata, Porezne, Rudnika, Socijalnog, Vlade…Sami smo sebi prepušteni – kazao je Batal.

Ostali su im, dodaje, Bog i novinari koji saslušaju te prenesu njihove zahtjeve i izviještavaju o njihovom problemu.

– Odeš u Socijalno, nije do nas. Dođeš u Poreznu, kažu, mi smo na potezu, samo se čeka. Dođemo ovdje, kažu, ti više nisi radnik. Nemaš pravo ništa – tvrdi Batal, koji poručuje da se njihov status mora riješiti.

Batal ističe i da je  invalid i da je i takav pokušavao naći neki posao da se prehrani dok ne dobije penziju, ali ga niko ne može prijaviti na posao. 

Grupa prošle godine penzionisanih rudara Zavisnog društva Rudnici mrkog uglja Zenica okupila se danas ponovo ispred kapije preduzeća, kako bi izrazili nezadovoljstvo i protest zbog nemogućnosti ostvarivanja svojih prava.

Radi se o bivšim rudarima iz grupe od 27 penzionera, koji su uslove za penzionisanje stekli u prvih šest mjeseci prošle godine, u kojoj je penzionisano ukupno 47 radnika spomenutog preduzeća, a koji su također bez svojih zarađenih penzija.

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“Penzioner na čekanju”, kako za sebe kaže Semir Čajlaković, napominje da penziju čeka već 18 mjeseci.

– Nas 47 koji smo u penziju otišli u 2025. godini  danas ne možemo ovjeriti ni zdravstvene knjižice, ne možemo se liječiti, ne možemo podići terapiju, a svi smo mi ovde pod terapijom – ističe Čajlaković, te dodaje da jutros nije mogao ovjeriti ni knjižicu. Do sada su, napominje, makar mogli ovjeriti knjižicu.

– Nama je više došlo do grla. Izgubili smo sve. Od jutros ne mogu potvrditi knjižicu. Znači, ni onu terapiju, što je moram piti, ne mogu podići – kaže Čajlaković.

Novac za uplatu doprinosa i njihovo konačno penzionisanje, napominje, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je za 27 radnika uplatila  Poreznoj upravi FBiH.

– Jutros sam gledao taj spisak, da je uplaćeno Poreznoj, ali oni ne smiju rasknjižavati, zato što nije plaćeno zdravstveno. Mora Vlada FBiH u Službenom listu objaviti, da bi oni mogli dalje raditi – objašnajava Čajlaković.  Staž, kaže, nije uplaćivan 17 godina, mada su im doprinosi odbijani od plaće.

U febraru prošle godine penzionisani Ramiz Batal, kako ističe, je mjesec ranije bio na godišnjem odmoru, ali ni do sada ne zna na čemu je.

– Ovo je 101. put da smo došli ovdje. Do sada su nas malo podržavali, a ovaj put  smo prepušteni sami sebi. Znači, od Sindikata, Porezne, Rudnika, Socijalnog, Vlade…Sami smo sebi prepušteni – kazao je Batal.

Ostali su im, dodaje, Bog i novinari koji saslušaju te prenesu njihove zahtjeve i izviještavaju o njihovom problemu.

– Odeš u Socijalno, nije do nas. Dođeš u Poreznu, kažu, mi smo na potezu, samo se čeka. Dođemo ovdje, kažu, ti više nisi radnik. Nemaš pravo ništa – tvrdi Batal, koji poručuje da se njihov status mora riješiti.

Batal ističe i da je  invalid i da je i takav pokušavao naći neki posao da se prehrani dok ne dobije penziju, ali ga niko ne može prijaviti na posao. 

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IzvorFena

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