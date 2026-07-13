Protest penzionisanih zeničkih rudara, nema penzije, a sada ne mogu ovjeriti ni zdravstvene knjižice

Grupa prošle godine penzionisanih rudara Zavisnog društva Rudnici mrkog uglja Zenica okupila se danas ponovo ispred kapije preduzeća, kako bi izrazili nezadovoljstvo i protest zbog nemogućnosti ostvarivanja svojih prava.

Radi se o bivšim rudarima iz grupe od 27 penzionera, koji su uslove za penzionisanje stekli u prvih šest mjeseci prošle godine, u kojoj je penzionisano ukupno 47 radnika spomenutog preduzeća, a koji su također bez svojih zarađenih penzija.

“Penzioner na čekanju”, kako za sebe kaže Semir Čajlaković, napominje da penziju čeka već 18 mjeseci.

– Nas 47 koji smo u penziju otišli u 2025. godini danas ne možemo ovjeriti ni zdravstvene knjižice, ne možemo se liječiti, ne možemo podići terapiju, a svi smo mi ovde pod terapijom – ističe Čajlaković, te dodaje da jutros nije mogao ovjeriti ni knjižicu. Do sada su, napominje, makar mogli ovjeriti knjižicu.

– Nama je više došlo do grla. Izgubili smo sve. Od jutros ne mogu potvrditi knjižicu. Znači, ni onu terapiju, što je moram piti, ne mogu podići – kaže Čajlaković.

Novac za uplatu doprinosa i njihovo konačno penzionisanje, napominje, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je za 27 radnika uplatila Poreznoj upravi FBiH.

– Jutros sam gledao taj spisak, da je uplaćeno Poreznoj, ali oni ne smiju rasknjižavati, zato što nije plaćeno zdravstveno. Mora Vlada FBiH u Službenom listu objaviti, da bi oni mogli dalje raditi – objašnajava Čajlaković. Staž, kaže, nije uplaćivan 17 godina, mada su im doprinosi odbijani od plaće.

U febraru prošle godine penzionisani Ramiz Batal, kako ističe, je mjesec ranije bio na godišnjem odmoru, ali ni do sada ne zna na čemu je.

– Ovo je 101. put da smo došli ovdje. Do sada su nas malo podržavali, a ovaj put smo prepušteni sami sebi. Znači, od Sindikata, Porezne, Rudnika, Socijalnog, Vlade…Sami smo sebi prepušteni – kazao je Batal.

Ostali su im, dodaje, Bog i novinari koji saslušaju te prenesu njihove zahtjeve i izviještavaju o njihovom problemu.

– Odeš u Socijalno, nije do nas. Dođeš u Poreznu, kažu, mi smo na potezu, samo se čeka. Dođemo ovdje, kažu, ti više nisi radnik. Nemaš pravo ništa – tvrdi Batal, koji poručuje da se njihov status mora riješiti.

Batal ističe i da je invalid i da je i takav pokušavao naći neki posao da se prehrani dok ne dobije penziju, ali ga niko ne može prijaviti na posao.